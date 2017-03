Un gran incendio provoca el derrumbe de un puente en una autopista en Atlanta

Un aparatoso incendio provocó el jueves el derrumbe de un puente en la autopista Interestatal 85 a su paso por Atlanta (Georgia), poco antes de que la policía cerrara el paso al tráfico para alejar los vehículos de la estructura que cedió sin que se hayan reportado heridos.

En las imágenes difundidas por los medios locales se pueden ver grandes lenguas de fuego y densas columnas de humo, que se podían ver a varias millas de distancia y provocó el cierre de varias vías en la zona noreste de la ciudad.

El incendio, ya extinguido, se produjo en la Interestatal 85 con dirección norte, cerca de Piedmont Road. Esta carretera es una de las principales vías de circulación del sur de EEUU por lo que los cortes de tránsito no sólo afectarán a los vecinos de Atlanta.



De momento se desconocen las causas del incendio que según el periódico The Atlanta Journal-Constitution duró más de una hora.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados de la zona, se ha desviado el tráfico a rutas alternativas y han facilitado una serie de rutas alternativas para los próximos días.



Use MARTA or other commute options. If U must drive, know your alt routes b4 U go and stay up-to-date with @511Georgia Use caution/patience pic.twitter.com/JNRl9B6doy

— Georgia DOT (@GADeptofTrans) March 31, 2017