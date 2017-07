Bomberos luchan con un incendio en un mercado turístico cerca del centro de Londres

Los bomberos de Londres luchan para apagar un incendio que se desató en un edificio del mercado de Camden, un destino turístico muy frecuentado, ubicado cerca del centro de la capital británica.

Hasta el momento no se reportan víctimas.

El primer, segundo y tercer piso del edificio, así como también el techo, estaban en llamas, según informó la Brigada de Bomberos en su cuenta de Twitter. Además, indicó que tenían un equipo de 70 personas y 10 camiones trabajando en el lugar.



We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr