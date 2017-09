Arabia Saudita permitirá a las mujeres conducir

Arabia Saudita anunció este martes que permitirá a las mujeres conducir, dando un vuelco en una política restrictiva que ha generado críticas y campañas en todo el mundo por ser un símbolo contra la falta de igualdad.

Mediante un breve mensaje en la cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino, la noticia se hizo oficial: "Arabia Saudita permite a las mujeres conducir", dice el tuit.



La noticia fue en primer lugar anunciada por la cadena de noticias del estado Al Arabiya con el titular "El Rey Salman de Arabia Saudita ha emitido un decreto real histórico que otorga permisos de conducir para mujeres en el reino".



Según detalló el periódico The New York Times, el cambio en la ley no ocurrirá de inmediato, sino que será pueso en vigor antes de junio de 2018, según la agencia saudita.

La cadena saudí dijo que esta política restrictiva había dañado la imagen internacional del reino y que esperaban que esta medida ayude a mejorar las relaciones internacionales.

Arabia Saudita es el único país del mundo que prohíbe a las mujeres conducir. En ese país gobierna una monarquía musulmana conservadora ceñida a la Sharia, el código de leyes islámico.

Esta ley ha impulsado a organismos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y agrupaciones de lucha por los derechos de las mujeres a hacer campañas y protestas en decenas de ciudades del mundo durante años.

Hace algunos años, hubo campañas en redes sociales de mujeres sauditas que salían a conducir y a desafiar la restrictiva norma. Muchas de ellas resultaron encarceladas.