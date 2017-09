Villalba (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Qué se sabe

Este municipio de un poco más de 26, 000 habitantes no tiene comunicaciones. Se registran varias situaciones de emergencia, entre ellas una muerte, tras el demoledor paso del huracán "irma", según lo confirmó el alcalde, Javier Hernández, a través de un mensaje de radio difundido por WAPA Radio.

El funcionario público agregó que existe el temor de encontrar más personas fallecidas durante el difícil proceso de recuperación de la zona.

Hernández pidió máxima solidaridad con pacientes que usan oxígeno y diálisis, ante la escasez de suministros.

Durante el proceso de limpieza de vías, las autoridades se encontraron con varios de los principales puentes colapsados, por lo que se necesitan con urgencia maquinaria pesada, combustible y agua, entre otros artículos básicos.

La escuela vocacional fue habilitada como albergue donde se refugiaron unas 200 personas. Allí también necesitan, por ahora, alimentos y agua.

Otra de las preocupaciones es que el lago Toa Vaca está a punto de llegar a su máximo nivel y existe la posibilidad de que no puedan impedir que las puertas se abran automáticamente lo que aumenta el peligro para la población.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a bordo de autobuses están evacuando a los residentes en situación de riesgo.



