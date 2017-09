San Juan (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias



Actualizado: viernes 22 a las 12:55 pm.



Qué se sabe

San Juan, ciudad capital y municipio de Puerto Rico, también fue declarado 'zona de desastre' en el primer informe presentado por la Casa Blanca en apoyo al FEMA, para la asistencia inmediata de las familias afectadas.

La alcaldesa de San Juan informó en conferencia de prensa celebrada el jueves 21 que, aunque la capital se encuentra destruida, ya comenzó la primera fase de su reconstrucción. Bajo el nombre de 'San Juan se levanta', en esta parte tendrán prioridad el reconocimiento y recuperación de vías públicas, caminos secundarios y terciarios para llegar a tiempo hasta las personas más necesitadas. Esta etapa inicial debería durar una semana.

Según El Vocero, entre los daños señalados por la alcaldesa están una buena cantidad de postes de tendido eléctrico, vallas publicitarias, vidrios de edificios y comercios, árboles y escombros por el suelo, calles inundadas y casas sin techo.

“En siete calles, conté 53 casas sin techo y la devastación que uno ve, de los postes de la luz, de los semáforos…es una devastación total”, señaló Cruz, además, informó que de 1,236 personas refugiadas en los seis refugios habilitados por el municipio quedan ahora alrededor de 800. Todos sin agua ni luz, como el resto de la Isla.

Por ello hizo un llamado a que las personas que no tengan dichos servicios no se movilicen a ningún refugio. “Los refugios son para las personas que perdieron su hogar y que no tienen con quién quedarse. Ahora mismo, en el Coliseo Roberto Clemente no hay aire acondicionado”, expresó.



En este enlace se puede ver un video de cómo quedaron las calles de San Juan tras el huracán ( ver video)

Sobre el puerto

El Puerto de San Juan no está operando todavía. El secretario de la gobernación William Villafañe anunció que sufrió algunos daños que están siendo evaluados por la Guardia Costera de Estados Unidos. Según Primera Hora, también están esperando la llegada de varios generadores para poder operar las torres de telecomunicaciones en la Isla.

Agregó en sus declaraciones que el gobierno está evaluando trasladar generadores en aviones de la Guardia Nacional desde Miami, para poder poner a operar las torres de telecomunicaciones. Y señaló que para el viernes 22 tenían 10,700 refugiados, 392 mascotas y 158 refugios operando.

Por su parte Omar Marrero, director de la Autoridad de los Puertos, señaló a Primera Hora, que hay un total de 11 embarcaciones listas para llegar a la isla en los próximos días con suministros, alimentos perecederos y combustible.

Sobre el aeropuerto

Agustín Arellano, presidente de Aerostar Holdings, informó que el viernes 22 se recibieron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, diez vuelos de American Airlines, JetBlue Airways, Delta Airlines y Spirit. “Por ahora, no podemos procesar pasajeros internacionales. Estamos tratando de dar el mejor servicio posible dada las limitaciones de la situación”, detalló.



Los vuelos internacionales en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se reanudarán a partir del lunes 25.

Datos de interés

· Ocean Park, una de las zonas más afectadas de San Juan ha estado evacuando a las personas que quedaron atrapadas.

· El centro de diálisis Fresenius de San Juan está funcionando desde el viernes 22.

· En la avenida Ponce de León, un negocio llamado Óptico Fiber está ofreciendo wifi gratuito.

¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twittero en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/



