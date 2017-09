Peñuelas (Puerto Rico) después del paso del Huracán María: últimas noticias

Actualizado: viernes 22 a las 11:08 pm.

Qué se sabe:

El pueblo de Peñuelas sufrío gravísimos daños por el huracán María, según los primeros informes llegados desde la zona.

De momento, todos los caminos tanto municipales como estatales están intransitables, dijo el alcalde Walter Torres en una entrevista publicada por el usuario Guanin Fourier en Facebook.

Existen unos 100 refugiados en Peñuelas, personas que perdieron su techo.

No hay que lamentar muertos ni heridos debido al huracán, según el alcalde.





"Estamos devastados completamente", dijo el alcalde Walter Torres el jueves al periódico El Vocero.

"Tuve la experiencia del huracán ‘Georges’ comenzando como alcalde, y pensaba que había sido la peor. Pero aquí tú miras y las casas con techos son muchísimas. Es un proceso difícil y tomará meses restaurar la energía eléctrica y agua. Los ríos se salieron y como cayeron muchos árboles, cogió todo lo que estaba a su alrededor y lo destruyó”, afirmó el alcalde. “Lo que pasó con Irma provocó cierta dejadez en el aspecto de moverse. Muchos pensaron que no iba a pasar nada. La gente no respetó el toque de queda, incluso”, continuó.

El municipio, de poco más de 24,000 habitantes y ubicado en la costa sureña, está totalmente incomunicado.

