Naguabo (Puerto Rico) Después del paso del huracán Maria: últimas noticias

Actualizado: jueves 21 a las 11:00 pm

Qué se sabe

El municipio de Naguabo estuvo incluído dentro de los lugares con alerta emitida de inundación.

Según declaraciones para Walo Radio del alcalde Noé Marcano Rivera, unas 147 familias de distintos barrios, perdieron sus viviendas.

Por más de 12 horas, los empleados municipales han estado trabajando en el rescate de damnificados, quienes están recibiendo albergue en la escuela Eugenio Brag y en una iglesia de la zona. Sólo en la escuela suman cerca de 40 personas las que han sido trasladadas hasta el momento.

El paso hacia la zona se encuentra limitado por la gran cantidad de árboles caídos. El tendido eléctrico también ha sufrido daños en casi su totalidad, ocasionando el colapso de las comunicaciones y servicio eléctrico.



El servicio de agua se encuentra interrumpido, por esta razón, la municipalidad ha dispuesto dos camiones cisterna en la Oficina de Manejo de Emergencias.

Según el alcalde, el malecón de Naguabo es una de las áreas más afectadas por las inundaciones.

Hasta el momento, no se han reportado oficialmente pérdidas humanas en la localidad.













