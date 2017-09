Mayagüez (Puerto Rico) después del paso del Huracán María: últimas noticias

Actualizado a las 5:20 pm del 22 de septiembre.

Qué se sabe

El Nuevo Día informa de que quedó "cerrado el paso de Mayagüez a Aguada por el Valle del Coloso" después de que se desbordase el río.

Aunque Mayagüez se encuentra de momento incomunicada con el resto de la isla, la periodista de Primera Hora Rosalina Marrero comentó que sí existe comunicación con los pueblos cercanos. Según Marrero, que pasó el huracán en el municipio, más de 800 personas se trasladaron hasta el refugio habilitado en el Palacio de Recreación y Deportes. Los servicios de emergencia le comunicaron que el barrio de Maní fue el más golpeado y que hasta el momento no se ha registrado ningún fallecido.

El Servicio Nacional de Meteorología avisó de inundaciones en el municipio. Las previsiones, de momento, anuncian que aún puede llover en la zona durante los próximos días, aunque las probabilidades de precipitaciones varían según la localidad.

La Casa Blanca no incluyó Mayagüez en la lista de 'zonas de desastre'.

El teléfono de la Agencia de Manejo de Emergencia es: 787-833-7272. El número de teléfono de emergencias médicas de la municipalidad es: 787-265-0050. El número del Hospital Perea es el 787-834-0101.

Existe un grupo de Facebook sobre el Mayagüez. También existe un grupo en la aplicación de mensaje de audio Zello: Huracan Maria PR Mayagüez.



publicidad

En Facebook, Francheska Walter Castellano avisó que las personas desalojadas en el Palacio de Recreación y Deportes se encontraban bien.





¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/



publicidad

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.