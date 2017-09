Loíza (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado el sábado 23 de septiembre a las 12:30 am

Muchas partes del pueblo quedaron inundadas tras el paso de la tormenta, según informó Lioman Lima, corresponsal del portal BBC Mundo. Este fue el video que compartió:





Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló visitó el pueblo el pasado jueves para evaluar los daños junto a la alcaldesa Julia Nazario y miembros de FEMA.



Nazario compartió una imagen en Twitter de la alcaldía, donde se había volado una parte del techo.



Si vives en Puerto Rico o tienes información de personas que viven allí y están incomunicadas, ayúdanos a conectarlos con sus familias en el exterior. Pídeles el nombre y el teléfono de sus familiares, mándanoslo por mensaje privado al Facebook de Univision Puerto Rico o al correo uninoticiasdigital@univision.net y contactaremos con ellos para avisarles. #PRActivate



Si vives en Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in Puerto Rico, or know of anyone who lives there but can’t reach their family members abroad, help us connect them. Ask the people on the island for their names and location, as well as the contact information for their relatives abroad. Then share that information with us through a private message on Univision Puerto Rico´s Facebook page or send it to uninoticiasdigital@univision.net. We will contact their family members abroad with the information you provide. #PRActivate

If you live in Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.



