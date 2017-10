Lin-Manuel Miranda le canta a Puerto Rico junto a varios artistas: "Nunca se sientan olvidados"

"Cabo rojo, Corozal, Naguabo, Gaynabo", arranca Luis Fonsi. "San Lorenzo y San Germán, San Sebastián, mi viejo San Juan", continúa Marc Anthony. "Isabela, Maricao, Fajardo, Dorado", sigue Camila Cabello. Al escuchar la nueva canción compuesta por el también actor y guionista Lin-Manuel Miranda es posible escuchar cada uno de los 78 municipios de la isla.

"Me inspiró Puerto Rico. Esperaba noticias de mi familia como muchos puertorriqueños que no viven en la isla y lo que vi en mi Facebook y Twitter eran los nombres de nuestros pueblos: 'Tengo una hija en Cayey, tengo un hijo en Toa Alta, ¿alguien ha oido de Vieques?'. Mi respuesta musical fue escribir una canción de todos de Puerto Rico, todos nuestros pueblos, la herencia de nuestros padres. Y poner esos nombres en alto para que nunca se sientan olvidados", explicó Miranda en una entrevista con el programa Edición Digital de Univision Noticias.



"Mi idea fue alzar esos nombres como una alabanza y usar el dinero de esa canción para recolectar fondos que ayuden a Puerto Rico", agregó el artista neoyorquino, de origen puertorriqueño.



Para grabar la canción que se titula 'Almost like praying' (Casi como rezar), el creador de Hamilton consiguió reunir a estrellas de la talla de Jennifer Lopez, Fat Joe, John Leguizamo y Rita Moreno, entre otros.

"Quiero que la isla sepa que estamos luchando por ella. Puerto Rico, hay muchachos y muchachas por todo Estados Unidos rompiendo sus alcancías para ayudarte. Aquí nadie ha dormido trabajando para ustedes, no los hemos olvidado. Estamos trabajando duro para que la ayuda que estamos enviando te llegue. Y no dejaremos de luchar hasta que tengan lo que necesitan: comida, efectivo, gasolina, suministros. Todo lo que necesitan para terminar la crisis y después, empezar a reconstruir Puerto Rico. Nuestros corazones están con ustedes, no nos vamos a cansar", finalizó.



La canción se estrena justo este viernes, cuando el presidente Donald Trump celebró la herencia hispana en La Casa Blanca en un corto acto.

El fin de semana pasado, Miranda le respondió indignado a Trump por atacar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien solo había criticado la lentitud de la respuesta federal a la emergencia y suplicado por ayuda. "Irás directo al infierno, no tendrás que hacer largas filas, alguien dirá 'pase por aquí, señor', despejarán el camino. Ella ha estado trabajando 24/7, tú has estado jugando golf. Irás directo al infierno. Será el carrito de golf más rápido en el que jamás te has montado", le escribió.