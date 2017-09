Corozal (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado a las 8:00 pm del viernes 22 de septiembre.



Qué se sabe

Corozal, en el zona centro-norte de la isla, es parte de la lista de municipios declarados 'zonas de desastre mayor' en Puerto Rico por el presidente Donald Trump tras el pedido del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

No tiene luz. Tampoco está comunicado y el río Cibuco se salió de su cauce. Hasta este viernes, hubo un aviso de inundaciones repentinas para pueblos como este.

Un golpe de agua llevó a que diez agentes de la Policía de Puerto Rico pasaran los estragos del huracán María en el techo del cuartel en este pueblo, reportó El Vocero.

Entre destrozos, letreros tumbados y ramas en el suelo, el periódico Metro Puerto Rico mostró en un video cómo luce la entrada del pueblo tras el paso de María.

Como en el resto del país, los corozaleños en el exterior buscan con angustia saber de los suyos, de sus familiares y amigos en el pueblo. La línea de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ( Aemead) en Corozal es el 787-859-2052.

Asimismo, el grupo en Facebook Corozal huracan Maria ha servido de punto de encuentro, desahogo y búsqueda para los familiares y amigos de la gente de Corozal.

En ese grupo, usuarios han contado de áreas donde han logrado pasar y de familiares con los que han logrado hablar.

"Mucho daño pero no se perdio vidas q es lo importante ..tuvieron q ir a la Goya para conseguir señal y es dificil entrar a Corozal", escribió Yainiel Negron.



"Mi amor... estamos bien", le dice una madre a su hijo gracias a un Facebook Live con el que el usuario José Torres conectó a una familia. Ese video, que se encuentra en ese grupo de Corozal, se ha reproducido más de 3,000 veces.

José Torres escribió en su Facebook su satisfacción de poder enlazar a familiares con sus seres queridos en ese pueblo. "Bueno mi gente trate de traerle un poco de alegría y tranquilidad a los familiares que viven en los Estados Unidos al contactar familiares aquí para que supieran que están bien después del paso del Huracán Maria por la isla!", dijo.



¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.



Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.