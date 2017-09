Coamo (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado a las 6:00 pm del viernes 22 de septiembre.

Qué se sabe

Coamo, en el área sur central de la isla, es parte de la lista de municipios declarados 'zonas de desastre mayor' en Puerto Rico por el presidente Donald Trump.

No tiene luz. Tampoco está comunicado.

Este municipio sufrió grandes daños, ha documentado el diario El Nuevo Día que informa que el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, le pidió al gobierno agua para los refugiados.

Hasta este viernes, pueblos como Coamo continuaban experimentando inundaciones. Primera Hora informó que todavía este viernes en la tarde había gente en los techos por las inundaciones, según el testimonio de uno de los pilotos que sobrevoló algunos pueblos del país.

Univision Noticias obtuvo información de un residente que fue de San Juan hasta Coamo que pudo transitar por las urbanizaciones Villa del Sol, Villa Madrid y El Edén así como la entrada del barrio Río Jueyes. Dijo, además, que la carretera 153 (desde la salida de la autopista hacia Coamo hasta el pueblo) está transitable aunque los conductores deben tomar debidas precauciones por las condiciones en que se encuentran vías de rodaje como esa.

Como en el resto del país, los coameños en el exterior buscan con angustia saber de los suyos, de sus familiares y amigos en el pueblo. La línea de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ( Aemead) en Coamo es el 787-825-7008.



Grupos de Facebook como Puerto Rico María Updates han servido de punto de encuentro, desahogo y búsqueda para los familiares y amigos de la gente de Utuado.

En ese grupo, una usuaria de San Juan dijo que ante la falta de comunicación con parte de su familia, hizo un recorrido hasta Coamo a ver cómo estaban.

"Mayormente los daños fueron a estructuras de madera, techos en zinc y cristales. Hay muchos árboles, cables de electricidad en el suelo e inundaciones. Mucha devastación", dijo Isabella Scalley Fernandez.



¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.



publicidad

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.