Canóvanas (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado: jueves 21 a las 6:55 pm



publicidad

Este municipio fue incluido en ‘zonas de desastre mayor’ en la declaración que hizo el presidente Trump a petición de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico.

Según ha reportado Jenrique Pacheco, un joven que con su celular ha recorrido toda la zona de Luquillo a Canóvanas, la carretera 185 luce como una vía destrozada. “Todo está hecho fango”, dice en su video. El río Canóvanas que pasa cerca a la vía ha arrasado la calzada.





El puente al sector Puente Moreno, Canóvanas, está completamente inhabilitado. Lleno de piedras de río. No hay paso por vehículo, solo paso peatonal. También colapsó el puente de la 957.

La comunidad se ha unido para abrir paso al sector Cubuy que quedó completamente incomunicado por la caída de árboles.





Otro usuario en Twitter atrapado en la zona, reportó que colapsó el puente de acceso al Barrio Palmasola en Canóvanas, “no tenemos forma de salir”.





El diario local Metro también confirmó que en los sectores de La Central y varios barrios del campo de este municipio quedaron sin acceso a salidas.





¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio o tienes información de personas que viven allí y están incomunicadas, ayúdanos a conectarlos con sus familias en el exterior. Pídeles el nombre y el teléfono de sus familiares, mándanoslo por mensaje privado al Facebook de Univision Puerto Rico o al correo uninoticiasdigital@univision.net y contactaremos con ellos para avisarles. #PRActivate

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.



publicidad

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in this municipality of Puerto Rico, or know of anyone who lives there but can’t reach their family members abroad, help us connect them. Ask the people on the island for their names and location, as well as the contact information for their relatives abroad. Then share that information with us through a private message on Univision Puerto Rico´s Facebook page or send it to uninoticiasdigital@univision.net. We will contact their family members abroad with the information you provide. #PRActivate

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.