Arecibo (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado: viernes 22 a las 14:45 pm

Qué se sabe

El municipio Arecibo fue incluido en la primera declaración de “zonas de desastre” de la Casa Blanca. El alcalde Carlos Molina Rodríguez declaró a El Nuevo Día que a este municipio le tocó “duro”. Se observan deslizamientos de terrenos, casas destruidas, un hospital con daños severos en su estructura, inundaciones, carreteras intransitables y la infraestructura eléctrica colapsada.

Los vientos de alta velocidad y las fuertes lluvias provocaron marejadas devastadoras y el desbordamiento de ríos y caños. Algunas casas registraron hasta 10 pies de agua. Al Hospital Metropolitano Dr. Susoni, se le cayeron algunas paredes.

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) tuvo que realizar desalojos repentinos por la inesperada crecida del río que inundó áreas que no solían acumular agua en eventos de este tipo, como la superficie del caño Tiburones.



publicidad

En el centro urbano de Arecibo se inundaron las avenidas de Diego y La Puntilla y la calle Magallanes, dejando casas, bancos, restaurantes, tiendas y oficinas debajo del agua. En el sector Arrozal del barrio Sabana Hoyos, un sector de la carretera estaba intransitable por desborde de lagos. En la avenida Víctor Rojas, los quioscos del malecón quedaron completamente destruidos.

A pesar de los daños, los dos hospitales de la red “Metropavía Health Systems” se mantienen operativos.

Twitter:







¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/



publicidad

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.