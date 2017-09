Aguas Buenas (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Qué se sabe

Aguas Buenas quedó incomunicado luego del paso del huracán María. Muchas carreteras de esta zona montañosa quedaron bloqueadas por casas y árboles caídos por la fuerza de los vientos.

Este es el aviso que ha elaborado la municipalidad de Aguas Blancas



Aviso del Municipio Aguas Buenas, Puerto Rico

Sin embargo, debido al trabajo de familias, voluntarios y brigadas de la zona, el tránsito se pudo reiniciar el tránsito, de manera limitada, en vías como las PR-171, PR-172 y PR-173, aunque todavía no pueden estimar daños ni predecir cuándo volverán a la normalidad.

Javier García Pérez, alcalde de este municipio, ya había expresado su preocupación por los estragos causados por el huracán Irma con viviendas completamente destruidas y otras parcialmente inundadas. En entrevista con el diario “El Vocero”, contó que la sede de la alcaldía también sufrió daños. “…La plaza pública perdió todos sus árboles y la Casa de la Cultura igualmente perdió el techo. Este es un pueblo que está en la altura, lo que hace que reciba el embate de estos fenómenos atmosféricos con mayor fuerza”.



Además, les ha tocado reforzar la vigilancia por algunos robos de tanques de gas ocurridos en la zona. La Policía reportó que en Aguas Buenas fueron hurtadas 18 unidades de un conocido restaurante.



Conocido también como “El oasis de Puerto Rico”, fue uno de los 54 municipios en zona de desastre incluidos en la primera declaración de la Casa Blanca, anuncio que le hace posible a la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) organizar la asistencia a familias que requieran viviendas temporales, reparaciones de hogares y otros programas de emergencia.

