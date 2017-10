¿A dónde pueden acudir los estudiantes universitarios desplazados por el huracán María?

Decenas de miles de puertorriqueños han sido desplazados por la devastación ocasionada por los huracanes Irma y María este septiembre. Entre ellos, miles de los más de 250,000 estudiantes matriculados en alguna institución de estudios superiores de la Puerto Rico, muchos de los cuáles han sido obligados a interrumpir sus estudios.

Juan Mendieta, director de Comunicaciones de Miami Dade College en Miami, Florida, habló con Univision Noticias sobre las opciones para los que llegan de Puerto Rico para continuar estudiando.



“Lo que empezamos a ofrecer inmediatamente a esos estudiantes es la matrícula de bajo costo, una tarifa de matrícula a nivel estatal que hoy en día es 100 dólares por crédito”, dijo Mendieta. “O sea, una clase típica de 3 créditos (ahora) cuesta 300 dólares. El estudiante que es de afuera del estado, de Puerto Rico, de Georgia, de Texas, de cualquier lugar, que viene a la Florida a estudiar, típicamente tiene que pagar cuatro veces esa matrícula”, o sea, unos 1,200 dólares.

Para aquellos que tengan acceso a un computador y al internet, MDC también ofrece educación a distancia.

Mendieta apunta que ya 40 estudiantes puertorriqueños se han inscrito en MDC, cuatro de ellos ya están estudiando actualmente y el resto comenzarán en enero de 2018. MDC está recibiendo un promedio de 100 llamadas diarias preguntando por estos servicios, añadió Mendieta, un 80% de familiares en otras partes de EEUU y un 20% de personas desde la isla.



publicidad

También ayudarán a los estudiantes desplazados a llenar el formulario de FAFSA con el que se obtiene ayuda financiera federal, disponible a todos los ciudadanos de EEUU, como lo son los puertorriqueños. Con este formulario los estudiantes también pueden aplicar a otras ayudas o subvenciones de organizaciones o instituciones que ofrecen becas o préstamos de bajos intereses.

Esta ayuda también será extendida a los estudiantes de las Islas Vírgenes, que sufrieron daños incluso más extensos que los de Puerto Rico. En las tres islas, St. John, St. Croix y St. Thomas, “tantas escuelas públicas quedaron comprometidas que los estudiantes no han podido volver a clase”, reportó el diario The New York Times.

¿Qué requisitos se necesitan para poder inscribirse a MDC?

Para la inscripción solo es necesario “llenar la aplicación del college, su identificación y su carné de su institución educacional”, dijo Mendieta. “En este momento no estamos pidiendo, por ejemplo, el expediente”, o transcript de calificaciones, como se le conoce en inglés. Tampoco pedirán documentos de vivienda como lo hacen en circunstancias ordinarias.

Mendieta señala que “los estudios muestran que los estudiantes que deben faltar a más de dos semestres de clases se les hace extremadamente difícil regresar a la universidad" y aclimatarse a la rutina de los estudios y "muchos de esos estudiantes tristemente nunca terminan su carrera”.



publicidad

En Nueva Orleans, la Universidad de Tulane está ofreciendo un programa de “intercambio de matrícula” en el que los estudiantes pueden estudiar un semestre en esta universidad mientras pagan la matrícula a su institución en Puerto Rico. De esta manera las universidades de Puerto Rico seguirán recibiendo el dinero que necesitan desesperadamente para reconstruir y recuperarse.

Otras instituciones que ofrecen ayudas incluyen a SUNY (State University of New York) en Nueva York, la Universidad de St. Thomas, la Universidad de St. Petersburg College, y Hillsborough Community College, las tres en Florida.



Universidades en el sur de Florida ofrecen alternativas a estudiantes de Puerto Rico tras el huracán María Univision 0 Compartir





Después de la tormenta: los daños psicológicos

Aparte de los efectos tangibles de no tener un hogar y un lugar donde estudiar, también pueden surgir secuelas emocionales y efectos traumáticos de un desastre natural que pueden afectar, además del bienestar físico y emocional del estudiante, su habilidad para aprender y su desarrollo académico.

“Luego de ocurrida la tragedia los sentimientos que priman son el miedo y la angustia”, le dijo Verónica Navarrete, Coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico al medio Universia de Chile. “Pueden aparecer trastornos en las rutinas de alimentación y sueño y (puede haber una) escasa sensación de fuerza y energía. Los trastornos están ligados a la ansiedad en este periodo. Estos desajustes se hacen más severos cuando persiste en la organización social el caos y la dificultad para retomar la vida antes del desastre”.



publicidad

Los expertos señalan que retomar la rutina del estudio puede ayudar a recuperar la estabilidad emocional.

Además de ofrecer tutorías extras y laboratorios de apoyo, MDC ofrecerá ayuda a través de su Health Crisis Network, o Red de Salud para las Crisis, a lo igual que lo harán muchas otras instituciones.

Un tema que se ha tocado poco en los medios hasta ahora es el apoyo que necesitan los maestros de estos lugares afectados, quienes ahora se encuentran sin empleo, y que pueden brindar un apoyo esencial para los estudiantes que se encuentran en la misma situación.

Algunas universidades como CUNY en Nueva York (City University of New York en inglés) están brindando apoyo desde la facultad para contribuir con espacios para los profesores puertorriqueños desplazados, así como proporcionarles herramientas temporales o permanentes para que puedan continuar con sus investigaciones y puedan seguir enseñando fuera de la isla.

Los estudiantes desplazados por el huracán pueden encontrar más información aquí:





Miami Dade College, Miami, Florida: http://mdc.edu/hurricanehelp/ 305-237-8888

Florida International University (FIU), Miami, Florida: 305-348-3481

City University of New York (CUNY), Nueva York: 212-650-7396

Tulane University, New Orleans, Lousiana: 504-865-5000

También pueden encontrar más información sobre las ayudas disponibles en Florida en: http://www.floridadisaster.org/info/maria.htm