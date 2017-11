Hallan una esvástica gigante enterrada en un campo de fútbol de Hamburgo...

El asesinato de John F. Kennedy

Oswald, un ex marine, disparó con un rifle de mira telescópica desde un edificio cercano. Su asociación con comunistas y un viaje que hizo a Ciudad de México poco antes de aparecer en Dallas son incógnitas que los documentos podrían despejar. El 63 % de los ciudadanos de EEUU no acepta que Oswald actuase en solitario, y cree que todo fue parte de un complot orquestado por la mafia, la CIA o los cubanos exiliados. No está claro si hubo una conspiración, en parte porque el ex marine murió dos días después a manos del mafioso Jack Ruby sin haber reconocido su responsabilidad en el asesinato.

