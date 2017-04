María Elena Salinas, primera mujer reportera y primera latina en entrar al salón de la fama de las emisoras de radio y televisión de EEUU

María Elena Salinas se convertirá este lunes en la primera mujer reportera y la primera latina en entrar al Salón de la Fama de la National Association of Broadcasters (NAB), una organización que agrupa a más de 8,300 estaciones de radio y televisión en Estados Unidos. El evento se llevará a cabo en Las Vegas, en el marco de una convención en la que se espera asistan más de 103,000 personas provenientes de 166 países.

"Salinas es un magnífico ejemplo del profundo efecto que la televisión puede tener en las audiencias a las que sirve", dijo al hacer el anuncio Marcellus Alexander, vicepresidente ejecutivo de la NAB. " Tiene una profunda conexión con las necesidades de la comunidad latina y representa sus intereses dentro y fuera de la pantalla", añadió.



publicidad

El año pasado entró al salón de la fama de la asociación el escritor, productor y compositor Chuck Lorre , creador de populares series televisivas como Cybill, Dharma & Greg, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, además de productor ejecutivo de Roseanne. Y el anterior fue reconocida Shonda Rhimes , creadora de las series Grey's Anatomy y Scandal. En otras ediciones también han sido distinguidos programas completos como The Tonight Show, Saturday Night Live, M*A*S*H, 60 Minutes, The Today Show y Star Trek.

Salinas dijo a Univision Noticias que considera que este no es solo un reconocimiento a su labor, "sino a los medios hispanos y a la comunidad latina en Estados Unidos. Juntos hemos hecho historia". Y añadió que le sorprende que la organización haya "tardado tanto en reconocer a un hispano o hispana, ya que hay tantos que hacen una gran labor en televisión y radio".

Guerras, debates presidenciales y entrevistas



Nacida en Los Ángeles, California, hija de padres mexicanos, Salinas empezó su carrera como periodista y presentadora de noticias en 1981 en la primera estación de televisión en español de Los Ángeles, que operaba en una vieja casa donde el aire acondicionado nunca funcionaba. "Después de unos pocos años, y de algunos tropiezos y ataques de pánico escénico al aire, logré dominar el terrero, sin el uso de un teleprompter (apuntador) ya que ese fiel dispositivo solo entró en escena mucho tiempo después", reflexiona en su libro biográfico ' Yo soy la hija de mi padre: Una vida sin secretos '.



"Aprendí a contar historias de voces ignoradas, de los mexicanos anónimos de las calles de mi infancia", dice Salinas en su libro. María Elena Salinas

Desde entonces Salinas ha cubierto guerras, desastres naturales, cumbres mundiales, golpes de estado, debates presidenciales, la muerte de una princesa y el funeral de un Papa. También ha entrevistado a docenas de líderes estadounidenses como Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton y George W. Bush, y a numerosas figuras políticas de América Latina. " Le pregunté a Manuel Noriega de Panamá sobre el contrabando de drogas, a Augusto Pinochet de Chile acerca de las violaciones de los derechos humanos y a Alberto Fujimori de Perú acerca de la corrupción", enumeró también en el libro. "Pasé noches en vela frente a las casas sepultadas de los sobrevivientes del terremoto de El Salvador mientras excavaban entre los escombros buscando a sus hijos. Me protegí dentro de mi automóvil de los disparos de un francotirador apostado en el techo de un edificio en un peligroso barrio iraquí. Con siete meses de embarazo, golpeé la puerta de un presidente ecuatoriano, apenas depuesto, para pedirle desvergonzadamente una entrevista", agregó haciendo un recuento de las décadas de trabajo, en las que también tuvo dos hijas.



publicidad

El noticiero

En 1987, Salinas se convirtió junto a Jorge Ramos en presentadora del Noticiero Univision, una labor que continúan haciendo juntos al día de hoy.

"Nada realmente ha cambiado en María Elena desde que la conocí. Es la misma reportera ambiciosa, precisa e incansable. Esa frase de never take a no for an answer (nunca aceptes que te digan que no), si alguien personifica eso, es ella", dijo Ramos a Univision Noticias, agregando que en aquella época nunca se imaginó que iban a permanecer juntos durante más de treinta años. "Era impensable. Cuando yo me iba de vacaciones limpiaba mi escritorio completamente porque no sabía si cuando regresara iba a tener el puesto", agregó.



Jorge Ramos y María Elena Salinas en un antiguo set del Noticiero Univision. Los periodistas han compartido la pantalla durante tres décadas. Univision

Cuando comenzaron a presentar el noticiero en el país había 14 millones de hispanos. Hoy en día hay casi 60 millones . "Creo que en ese momento no entendíamos realmente la importancia que iba a tener la televisión en español en EEUU y que eventualmente le íbamos a poder ganar a cualquier canal en inglés en los principales mercados. Hemos crecido como noticiero y como pareja de noticias al mismo tiempo", dice Ramos.

Desde el año 2000 Salinas además es coanfitriona en Aquí y Ahora, también transmitido por Univision, y considera que la pasión por lo que hace es lo que la ha hecho perseverar todos estos años en el periodismo. "Es más que un oficio para mí, es una misión que he tomado muy en serio desde hace más de tres décadas. Nunca he pensado yque a llegué, todos los días se aprende algo nuevo. En esta profesión siempre hay una nueva historia que contar, una nueva tecnología que conquistar", comentó.



publicidad

Compromiso hispano

Salinas, quien fue calificada hace una década por The New York Times , como la 'Voz de la América Hispana' , atribuye su temple y su carácter a su crianza como hija de inmigrantes. " Lo que me define como persona es ser una latina orgullosa", dijo el año pasado en un discurso en la California State University. "Crecer en un ambiente bilingüe bicultural en Los Ángeles me hizo tener un aprecio especial por dos culturas y dos conjuntos de tradiciones que se mezclan en una", agregó.

En 2012, Salinas se convirtió en la primera latina en recibir un premio Emmy por su trayectoria. Tres años después, por el documental 'Entre el abandono y el rechazo', que contó el éxodo de los niños centroamericanos a Estados Unidos, ganó un Peabody Award , un Walter Cronkite Award y un Emmy. El año pasado ganó un Mickey Leland Humanitarian award, entre otros reconocimientos.

En el futuro, dice que se ve a sí misma empoderando a la comunidad hispana, en especial a los jóvenes, y haciéndolo en diferentes plataformas. Y añade: "quiero crecer mi programa de becas y, a nivel profesional, seguir contando historias que hacen una diferencia, especialmente en formato largo tanto en español como en inglés".

Vea también: