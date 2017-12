María Elena Salinas: "Gracias, buenas noches y hasta pronto"

María Elena Salinas escribió este viernes por última vez en sus guiones "5, 4, 3, 2, 1". Anotar la cuenta regresiva se había convertido en un pequeño ritual en los primeros y últimos segundos del noticiero para –explica ella– ser más natural en cámara.

A post shared by Maria Elena Salinas (@mariaesalinas) on Dec 8, 2017 at 2:40pm PST

En la reunión editoral de la tarde, la periodista tomó notas en la lista de historías del día y discutió, como siempre, los temas con los compañeros. Pero no era como siempre. Los productores y los escritores querían un guion más corto para no andar con prisas al final del noticiero.



publicidad

Salinas no podía despedir de cualquier manera 36 años informando cada noche a la comunidad hispana.

A minutos de empezar el noticiero, los camarógrafos tuvieron que pedir espacio entre tantos curiosos viendo el momento histórico. El técnico Ernesto Chacón –'El Chino', como todo el mundo llama en la tele a este nicaragüense que lleva 17 años en la cadena– le puso el micrófono. En la sala de control, tensión y llamadas: un fallo de última hora complicó el sumario y la señal de una reportera no llegaba.

Pero a las 6:30 pm, como siempre, empezó la emisión.

Salinas habló de los voraces incendios en su ciudad natal, Los Ángeles; de nuevas revelaciones de Wikileaks sobre el 'Russiagate', y del día después de un tiroteo en una escuela de Nuevo México. Hasta que llegaron las 6:55 pm.

"Agradezco la oportunidad que me dio Univision de hacer una carrera como periodista", dijo la comunicadora mexicanoestadounidense en su despedida. "Es así como pude llegar a sus hogares noche a noche. Es así como pude lograr esas misión que me propuse desde el principio de mi carrera de no solo informarles, sino empoderarlos, impulsar a nuestra comunidad a realizar su potencial, a nuestros jóvenes a perseguir sus sueños".

Detrás de las cámaras, entre decenas de compañeros, invitados y celulares grabando, estaban esos jóvenes: sus dos hijas y su hijastra, pero también Juan Juárez, un reportero de Univision Las Vegas y uno de las decenas de jóvenes periodistas hispanos que recibieron la beca que financia y otorga Salinas.



"He estado leyendo muchos de los mensajes que me han dejado en las redes sociales. No sé si me lo merezco, pero quiero que sepan que me han llegado al corazón. Yo siempre he creído en el periodismo", también dijo Salinas, que reivindicó el oficio no solo como una búsqueda de exclusivas, sino de "compromiso, entrega y solidaridad" con la comunidad hispana.

Varias generaciones de latinos se han informado a través del rostro y la voz de Salinas durante 36 años. Salinas ha entrevistado a líderes mundiales, ha cubierto en el terreno episodios clave de la historia reciente, ha puesto voz a la comunidad indocumentada y moderado debates presidenciales.

"Gracias, buenas noches y hasta pronto", concluyó Salinas. Y los mariachis empezaron a tocar 'Cielito lindo' en el estudio, y Jorge Ramos la abrazó por última vez como compañero de noticiero, y la sala de redacción la aplaudió.



Gracias María Elena: Así despide Univision a una leyenda en el periodismo hispano de Estados Unidos Univision 0 Compartir