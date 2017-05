El jinete latino John Velázquez se impone en el Kentucky Derby con el caballo Always Dreaming

El jinete John Velazquez con el caballo Always Dreaming, en la 143 edición del Kentucky Derby. Diane Bondareff /AP Images for Longines

El jinete puertorriqueño John Velázquez y el caballo Always Dreaming se impusieron este sábado en la 143 edición del Kentucky Derby, celebrada en el hipódromo Churchill Downs de la ciudad de Louisville. Con este triunfo, Always Dreaming consiguió su cuarta victoria consecutiva bajo el entrenamiento de Todd Pletcher.

Always Dreaming consiguó el primer lugar en una pista encharcada y llena de barro por las fuertes lluvias por delante de Looking At Lee. En tercera posición quedó Battle of Midway, seguido de Classic Empire, Practical Joke y Tapwrit. Velázquez consiguió recorrer las 1,25 millas (unos 2 kilómetros) en tan solo 2:03:59. Este tiempo le hizo merecedor de más de 1.6 millones.



Con esta, es la segunda vez que Velázquez se erige vencedor en el Kentucy Derby, al igual que Pletcher. "Es muy especial", reconoció el jinete, de 46 años. "Hemos estado juntos por 24 años, o algo así; no es muy común en este negocio el hecho de que él aún confiara en mí y me diera esta oportunidad", reconoció Velázquez.



Por su parte, el entrenador mostró su alegría y consideró que "es incluso mucho más especial que la primera vez", según publicó The New York Times.

Con un 9-2 en las apuestas, Always Dreaming logró que por quinto año consecutivo un favorito del Derby se llevara la carrera, la racha más larga desde la década de 1970.

El jinete puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama, consiguió una buena salida y supo mantenerse en buena posición en la primera parte de la competición. Sin embargo, poco después se vio adelantado por State of Honor, que dominó la carrera gran parte del tiempo. Cuando quedaba aproximadamente media milla para la meta (unos 900 metros), Always Dreaming se impuso y mantuvo la delantera hasta llegar a coronarse como el campeón.



Esta es la cuarta victoria para el puertorriqueño en las carreras de Triple Corona en Estados Unidos. En 2011, Velázquez también se impuso en el Kentucky Derby, pero montando al caballo Animal Kingdom. Además, ha ganado dos veces el Belmont Stakes.



Always Dreaming wins the 143rd Kentucky Derby!! pic.twitter.com/6L14DBKK15 — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 6, 2017

Always Dreaming pertenece, parcialmente, al millonario Vincent Viola, originario de Brooklyn y quien fue la primera elección de Donald Trump para ser secretario del Ejército. "Esto no se puede comparar a ninguna otra sensación", dijo Viola tras la carrera.

En el 2014, Velázquez se convirtió en el primer jinete de la historia en sobrepasar los 300 millones de dinero acumulado tras imponerse en el Spiral Stakes, aunque en aquella ocasión iba montado en el We Miss Artie.

Velázquez, que inició su carrera en la isla en 1990, tuvo un accidente en 2013 que en el que casi pierde la vida. El jinete se accidentó durante la serie de carreras del Breeders’ Cup en California, pero tras operarse y empezar su recuperación, volvió a las carreras en enero de 2014.