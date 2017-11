Hoy hay 30 millones de nuevos hipertensos en EEUU. Si eres uno de ellos, aquí lo que debes saber

Si tu presión es de 130/80, padeces de hipertensión arterial según los nuevos lineamientos de la American Heart Association y el American College of Cardiology. Aunque suene contradictorio (la semana pasada no era así), el riesgo igual existía: sólo ha cambiado la forma de abordarlo y tratarlo.

Los tensiómetros pueden ser costosos, pero no necesariamente debes tener uno en casa. Hay muchos lugares donde puedes medirte la tensión de forma gratuita. Robyn Beck/AFP/Getty Images

Con el anuncio de que cambiaron los lineamientos para detectar la presión arterial elevada, millones de personas que tienen una lectura de 130/80 despertaron con la noticia de que ahora son considerados hipertensos.

Hasta este lunes, el diagnóstico de esta condición se hacía a partir de 140/90, pero un análisis exhaustivo de la American Heart Association y el American College of Cardiology motivaron a bajarlos a ese nuevo valor con miras a reducir desde más temprano el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Otra novedad es que se elimina la categoría de prehipertenso, en la que antes se agrupaba a quienes tenían una tensión de 120/80, que quedaban en una suerte de limbo donde no había claras indicaciones del protocolo médico a seguir. “En esos casos muchas veces los médicos no hacían suficiente énfasis a los pacientes en la importancia de que incorporasen cambios en el estilo de vida. Con esta nueva denominación ya eso no debería ocurrir”, explica a Univision Noticias Martha Gulati, jefe de cardiología de la Universidad de Arizona y editora en jefe de CardioSmart.org.

En todo caso, si tu tensión es de 130/80 o está cerca de ese rango, seguramente debes tener algunas dudas. Te ayudamos a aclararlas.



Conoce tu presión arterial Los nuevos lineamientos sobre hipertensión: Sistólica/Diastólica Recomendaciones Presión arterial normal <120/80 mmHg Un estilo de vida saludable y chequeos tempranos. Presión arterial elevada 120-129/80 mmHg Un estilo de vida saludable y chequeos de 3 a 6 meses. Presión arterial alta / etapa 1 130-139/80-89 mmHg Determinación del riesgo de problemas cardiovasculares y de ACV en la próxima década. Si es menor del 10% implementar cambios en el estilo de vida y volver a hacerse una revisión en los próximos 3 a 6 meses. Si es más elevado, tratamiento farmacológico junto a cambios en el estilo de vida y chequeo médico mensual hasta que la tensión esté controlada. Presión arterial alta/ etapa 2 >140/90 mmHg Cambios en el estilo de vida y dos tipos distintos de medicina, con controles mensuales hasta que la tensión se logre controlar. FUENTE: American Heart Association | UNIVISION

No tengo ningún tipo de síntomas. Dudo que padezca de hipertensión. ¿Igual debería monitorearla?

Sí. La hipertensión es conocida como el “ enemigo silencioso” ya que muchas veces no presenta ningún tipo de síntomas.

¿Qué es lo primero que debo hacer?

Medirte correctamente la tensión y vigilarla. Conocer tus números es el primer paso, pues estos serán un gran recurso para idear un plan de acción junto a tu médico. No basta con una única lectura y es fundamental que lo hagas correctamente. Para ello:

No fumes, hagas ejercicio o tomes café treinta minutos antes de medirte la tensión. En los cinco minutos previos a la medición debes permanecer sentado y tranquilo, pues de lo contrario los valores podrían no ser certeros.

Durante la medición asegúrate de que el aparato esté colocado correctamente, pon el brazo sobre una superficie lisa y siéntate derecho con los pies encima del piso (sin cruzar las piernas). No hables.

Después de un minuto, vuelve a medirte la tensión. Repite el proceso tres veces y saca el promedio de las tres lecturas. Registra la información con día, hora y fecha. Si lo haces con un aparato casero debes asegurarte de que esté bien calibrado (llévalo a la próxima consulta con tu médico y él te ayudará a revisarlo).

No tengo un tensiómetro en casa, ni una buena cobertura de salud para estar revisándome la tensión periódicamente.

Los tensiómetros pueden ser costosos, pero no necesariamente debes tener uno en casa. Hay muchos lugares donde puedes medirte la tensión de forma gratuita. “Las sedes locales de los bomberos en cada vecindario ofrecen ese servicio sin costo alguno. También muchas farmacias y hasta gimnasios”, dice Gulati.

Mi tensión está en 130/80. ¿Debo correr al médico?

No debes alarmarte e ir de inmediato, pero lo ideal es que registres tu tensión arterial y lleves esa información lo más pronto posible a tu doctor, quien ideará el mejor plan para ti. Lo ideal es que no te midas la tensión únicamente durante la consulta porque muchas veces el estrés de llegar a tiempo a la cita u otras variables pueden alterar los valores y hacer que estos no sean fidedignos.



Mi tensión está en 130/80. ¿Eso quiere decir que debo tomar medicamentos para controlarla?

No necesariamente. En el análisis donde se anuncian los nuevos lineamientos se aclara que sólo habrá un "pequeño aumento" de aquellos pacientes que deberán ser medicados. Muchas veces simples cambios en el estilo de vida bastarán, pero eso es algo que debe determinar el doctor, tomando en cuenta si hay otros factores de riesgo presentes. “Algunas personas necesitarán medicamentos; otras no”, aclara Gulati.

Lo bueno es que existen claros patrones para delimitar ese riesgo: raza, género, edad, si se padece de diabetes o no, si se es fumador, valores de colesterol y la presión arterial. “Todos esos números permiten calcular el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en los próximos diez años y de por vida”. Si conoces esos valores, puedes hacer una primera aproximación tú mismo para tener una idea, en este link. Un claro indicador de riesgo cardiovascular es el haber tenido un infarto, stroke o problemas vasculares en el pasado. “En ese caso, pasas automáticamente a hacer de alto riesgo”, indica la cardióloga.



No tengo buena cobertura de salud. Ir al médico o costear esos medicamentos me costaría demasiado dinero.

“Los hispanos tienen una alta incidencia de diabetes lo que aumenta el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares. No queremos que ignoren su presión arterial por falta de acceso a la salud. Hay recursos disponibles como clínicas gratuitas. Es importante buscar ayuda”, insiste Guti.

Aclara que en caso de que haga falta recurrir a tratamiento farmacológico, existen muchos medicamentos genéricos que no son costosos. “De todas formas, lo primero que se hace con un paciente, a menos de que el riesgo o los valores sean demasiado elevados, es comenzar con un plan con cambios en el estilo de vida”.

¿Son de verdad tan determinantes los cambios en el estilo de vida?

“Sí y ninguna pastilla es tan efectiva como el incorporar estos cambios (lo que no quiere decir que basten por sí solos en todos los casos)”, responde Gulati a Univision Noticias. Entre las medidas que hay que incorporar están limitar la ingesta de alcohol (es un mito eso de que baja la tensión), el cigarrillo o seguir algunos aspectos de la dieta DASH. “Incluso un pequeño cambio como no ponerle tanta sal a la comida o comer más vegetales que son altos en potasio, puede dar excelentes resultados”.

¿Si debo tomar medicamentos para controlar la tensión tendré que hacerlo por el resto de mi vida?

No necesariamente. “Algunas personas que incorporen cambios en su estilo de vida quizá podrían suspenderlos más adelantes bajo estricta supervisión de su médico”, advierte Gulati. Lo que sí es un craso error es suspenderlos sin el consentimiento del cardiólogo. “Mucha gente ve que sus números mejoran y piensa que puede pararlos, pero eso puede generar un efecto rebote muy peligroso”.