Misión internacional concluye que se utilizó gas sarín en el mortífero ataque contra una ciudad opositora en Siria

Una misión internacional auspiciada por la ONU confirmó el uso de gas sarín en el ataque perpetrado el pasado 4 de abril en la ciudad siria de Jan Sheijun en la provincia de Idlib, considerada un bastión de la oposición al régimen de Bashar al-Asad, donde murieron más de 80 personas, inluidos una decena de niños.

La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció los resultados de la investigación en un comunicado en el que recuerda que su misión es determinar si se utilizaron armas químicas no identificar a los responsables de los ataques.



OPCW's fact-finding mission confirms the use of sarin, a chemical weapon, in #KhanShaykhun, #Syria on 4 April 2017 https://t.co/x2vcXM7tfE pic.twitter.com/oJFmcbbi2s

— OPCW (@OPCW) June 30, 2017