Gobierno

Trump: "Putin hubiera preferido a Hillary como presidenta"

Después del esperado cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y en medio de las alegaciones de que miembros de su campaña tuvieron contactos con el Kremlin para beneficiar su elección, el presidente Donald Trump aseguró que su homólogo ruso hubiera preferido a Hillary Clinton al frente de Estados Unidos.

Trump puso en entredicho las acusaciones que indican que Rusia interfirió en las elecciones para apoyar su candidatura en una inusual entrevista con la cadena Christian Broadcasting Network (CBN), que será emitida íntegramente este jueves.



Dr. Pat Robertson sits down w/ @POTUS to discuss health care, tax reform, foreign policy, & more - full interview on tomorrow's @700club pic.twitter.com/niH9pjRX0E — CBN News (@CBNNews) July 12, 2017





publicidad



"Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares estarían diezmados, nuestra energía sería mucho más costosa. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí", aseguró el mandatario.

"Y es por eso que digo, ¿por qué me querría? Puesto que desde el primer día yo he querido un ejército fuerte, él no quiere ver eso", agregó.

“Hay muchas cosas que hago que son exactamente lo contrario de lo que él querría” señaló Trump, que se refirió a su plan de desarrollo energético aumentando la producción de gas natural, el uso del fracking, que podría afectar a las exportaciones rusas.

Trump lamentó que “lo que sigo escuchando acerca de que él hubiera preferido tener Trump (en la Casa Blanca), creo que ‘probablemente no’, porque cuando quiero una fuerza militar fuerte, saben que ella no habría gastado el dinero en militares ", dijo.

El fundador de CBN, Pat Robertson, entrevistó al presidente el miércoles en la Casa Banca, apenas una semana después de la primera reunión en privado que mantuvo con Putin desde que llegó a la presidencia, al margen de la cumbre del G-20 en Hamburgo (Alemania), durante la que hablaron de la supuesta injerencia en las elecciones, del conflicto en Ucrania, y de la situación en Siria y Corea del Norte.

Trump destacó que el encuentro -que duró dos horas y cuarto- fue productivo y la relación con el mandatario ruso es buena, aunque cada uno mira por sus intereses.



publicidad

"Hay gente que dice, 'no deberían entenderse'. ¿Quiénes son las personas que dicen eso? Pienso que nos llevamos muy, muy bien", asegura.

El encuentro con el periodista tuvo lugar el mismo día que comenzó el proceso de confirmación del candidato de Trump a dirigir el FBI, una institución bajo la lupa de la nueva administración que se enfrentó al director anterior, James Comey, quien comenzó la investigación del ‘Rusiagate’ y que acusó al mandatario de intentar entrometerse intercediendo por uno de los investigados.

Fueron además las primeras declaraciones desde que saltó el escándalo que involucra a su hijo mayor, Donald Trump Jr., con una abogada que decía tener información negativa de Hillary Clinton que podría beneficiar a la campaña de su padre. Lo que de nuevo desata la duda sobre los tentáculos de Rusia en el proceso electoral. Hasta ahora Trump sólo había contestado por Twitter para defender a su hijo.