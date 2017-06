Gobierno

Leo Varadkar, hijo de inmigrantes y abiertamente gay, a punto de ser próximo primer ministro de Irlanda

Tres serán los hitos que superará Leo Varadkar una vez que el Parlamento de Irlanda confirme su nombramiento como nuevo primer ministro, al convertirse en el primer hijo de inmigrantes en ocupar el cargo, así como el primer gay declarado y el más joven.

Varadkar, un joven médico de 38 años, hijo de un inmigrante indio y de madre irlandesa, fue elegido este viernes líder del Fine Gael, en las elecciones primarias del partido, tras la dimisión de Enda Kenny al frente del partido y del Ejecutivo de Dublín.



Se espera que, en un par de semanas, cuando el Parlamento vuelva del receso en el que se encuentra confirme su nombramiento, puesto que su partido goza de mayoría, y se convierta así en el líder de un país tradicionalmente conservador y católico, cuya sociedad está cambiando.

Aficionado al rugby

El dirigente democristiano creció junto con sus dos hermanas mayores en un barrio de clase media de Dublín, es aficionado al rugby, los deportes gaélicos y al triatlón, se educó en un colegio de primaria católico y en un instituto de secundaria protestante, periodo en el que se afilió a su partido.

Aunque comenzó a estudiar derecho en la prestigiosa universidad Trinity College Dublin acabó por seguir los pasos de su pare Ashok, quien también es médico, un gremio que no le es ajeno en su familia puesto que su madre, Miriam, es enfermera.



Se graduó en 2003 y trabajó como médico en los hospitales Saint James Hospital y Connolly Hospital, mientras seguía estudiando para completar su especialidad como médico general pero abandonó su carrera por su otra pasión: La política.

De la mano de Kenny, al que ahora sucederá, entró en el gobierno como ministro en 2011, pero Varadkar ya tenía experiencia.

Con poco más de 20 años fue elegido concejal y pasó a dedicarse completamente a la política al ser elegido diputado en 2007. Actualmente es ministro de Protección Social, y ha ocupado otros puestos en el gabinete.

Quienes le conocen le describen como una persona muy inteligente pero tímido. También se ha ganado reputación de conservador directo y franco, unas características en las que sus críticos ven algo de arrogancia.



"No es un secreto"

Será el primer ministro más joven desde que Irlanda se independizó del Reino Unido en 1922, también será el primer gay, algo que ha mantuvo privado, pero no en secreto y reveló hace dos años cuando Irlanda aprobó en referéndum el matrimonio homosexual.

"Soy gay, no es un secreto, pero tampoco algo que todo el mundo sabía, y nunca había hablado públicamente de ello antes", explicó en la radio nacional irlandesa.

"No es algo que me defina: no soy un político medio indio, ni un político médico, ni un político gay. Es simplemente parte de mí, no es lo que me define. Supongo que es parte de mi carácter", según unas declaraciones que recoge la agencia AFP.



En este sentido, el futuro primer ministro ha señalado que su homosexualidad no será una cuestión relevante y que no espera que su pareja, Matt Barrett, también médico, lo acompañe en compromisos oficiales.

Los analistas señalan que su llegada a la primera fila de la política es reflejo del cambio en la sociedad irlandesa, en la que la iglesia católica ha perdido influencia después de los escándalos por pederastia, más tolerante y diversa, al convertirse en país de acogida de inmigrantes cuando durante décadas vio cómo sus jóvenes se iban en busca de un porvenir mejor, muchos con un destino al otro lado del océano Atlántico: Estados Unidos.