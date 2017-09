Ford vetó la próxima generación del Fiesta ST para EEUU

En una entrevista concedida a Carbuzz Leo Roeks, el director de Ford Performance en Europa confirmó lo que muchos ya temían. La próxima generación del Ford Fiesta ST, el pequeño hatchback que se ha destacado por un impecable e implacable manejo deportivo, desarrollado por la división europea de Ford, no va a llegar a Estados Unidos. “Desde un punto de vista financiero no tiene sentido traer un solo nivel de un automóvil, especialmente cuando se trata de un nivel de nicho” dijo Roeks a Carbuzz. Lo que no dijo Roeks, y que probablemente pesó en la decisión, fue que las ventas del Fiesta ST en Estados Unidos fueron medio tibias en el mejor de los casos. ¡Lástima!



Aún queda la interrogante sobre si Ford descontinuará la totalidad de la línea Fiesta en Estados Unidos a favor de la nueva crossover subcompacta EcoSport, o si vendera ambos autos conjuntamente. Pero ya podemos descartar definitivamente la posibilidad de que la próxima generación de la versión deportiva ST del Fiesta pueda acompañar en Estados Unidos a la EcoSport con la que comparte plataforma y tecnología.



Conoce el próximo Ford Fiesta 2018 Ford Fiesta, uno de los mini autos más vendidos del planeta, ha sido totalmente rediseñado a fin de poder mantenerse vigente en uno de los segmentos más competidos del mundo donde los fabricantes. El nuevo auto llegará a los mercados europeos como modelo 2017 y a Estados Unidos al final de 2017 como modelo 2018 junto con la nueva Ford EcoSport, su compañera tecnológica. El nuevo modelo fue presentado la semana pasada en un evento que tuvo lugar en la ciudad alemana de Colonia donde se encuentras los cuarteles generales de Ford de Europa y el centro de diseño de autos pequeños de la compañía. El, uno de los mini autos más vendidos del planeta, ha sido totalmente rediseñado a fin de poder mantenerse vigente endonde los fabricantes. El nuevo auto llegará a los mercados europeos como modelo 2017 y a Estados Unidos al final de 2017 como modelo 2018 junto con la nueva, su compañera tecnológica. El nuevo modelo fue presentado la semana pasada en un evento que tuvo lugar en la ciudad alemana de Colonia donde se encuentras los cuarteles generales dey el centro de diseño de autos pequeños de la compañía. Foto: Ford | Univision 0 Compartir En su séptima generación, la gama del Ford Fiesta llega más diversificada que nunca. Los nuevos modelos Fiesta Titanium rico en equipamiento y tecnología, el deportivo Fiesta ST, el super lujoso Fiesta Vignale y Fiesta Active con sus capacidades de crossover, muestran la versatilidad del nuevo modelo.

Foto: Ford | Univision 0 Compartir Los cambios de diseño exterior de la nueva generación del Ford Fiesta son mínimos, el punto de que Ford define al nuevo diseño como 'evolutivo'. Una fórmula que ha funcionado muy bien al Volkswagen Golf y que nos dice que Ford está interesada en construir sobre el éxito de la actual generación. No estamos muy seguros de cómo esta estrategia va a funcionar con el público estadounidense con el que el Ford Fiesta no fue el éxito que la compañía esperaba.

El nuevo estilo muestra su cambio más radical en la parte trasera del nuevo Fiesta, donde las columnas de luces de freno, retroceso y cambio de canal, fueron sustituidas por elementos horizontales que recuerdan a las ópticas traseras del Ford Fusion creando la ilusión de un vehículo más ancho de lo que en realidad es.

Foto: Ford | Univision 0 Compartir A primera vista, la instrumentación del nuevo Ford Fiesta luce completa e intuitiva y no muy distinta a la del vehículo que sustituye. En este caso sin embargo, los instrumentos están alojados en un tablero y detrás de un volante multifunción que muestran un diseño infinitamente mejor que el ambiente visualmente caótico donde viven en el viejo modelo. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Esta imagen del interior del la versión de súper lujo Ford Fiesta Vignale (la cual probablemente no llegará a Estados Unidos) muestra el tablero de instrumentos y controles del nuevo Ford Fiesta en su totalidad. Uno de los cambios más importantes en la séptima generación del Fiesta, el nuevo tablero muestra una nueva localización de la pantalla de info-entretenimiento, cónsona con las reglas de seguridad europeas, así como un diseño que rompe de una manera elegante y moderna con el desastre visual que conseguimos en el interior del modelo saliente.

Uno de los modelos más innovadores en la séptima generación del Ford Fiesta es este nuevo Fiesta Active al cual Ford dotó de ciertas características de crossover como revestimiento laterales en plásticos opacos y rieles para dispositivos de carga en su techo, y más importante aún una mayor separación del suelo. Foto: Ford | Univision 0 Compartir El perfil de la séptima generación del Ford Fiesta es casi idéntico al del vehículo saliente y a un primer vistazo sólo el ojo del fanático educado podrá diferenciarlos. Lo anterior podría tener un efecto positivo en el valor de reventa de las unidades de los modelos de la sexta generación. Sin embargo el nuevo auto es 71 milímetros más largo y 12 milímetros más ancho que el modelo saliente. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Una de las grandes novedades del nuevo Ford Fiesta es la disponibilidad de un techo solar panorámico, un accesorio que difícilmente se encuentra en vehículos del segmento B. Aquí se le puede observar en el Ford Fiesta Vignale coupé. El Fiesta coupé es una variante que no se comercializa en Estados Unidos y hasta donde tenemos noticias no hay planes de que llegue a nuestras costas.

Foto: Ford | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Ford no fue nada generosa con los detalles de la mecánica de la séptima generación del Ford Fiesta, si dio a conocer ciertos detalles alentadores. Entre ellos, uno que es de relevancia para nuestro mercado es que la nueva generación del galardonado motor EcoBoost 3 cilindros turbo de 1.0 litros contará con tecnología de desactivación de cilindros para mayor economía y durabilidad.

Foto: Ford | Univision 0 Compartir Los asientos de la próxima generación del Ford Fiesta lucen tan cómodos y capaces de proporcionar un buen sustento como los del modelo saliente. Habrá que esperar hasta probarlo para verificar si también proporcionan la misma posición de manejo ejemplar que es una de las características más destacadas del Ford Fiesta actual.

Foto: Ford | Univision 0 Compartir A simple vista el nuevo modelo es muy parecido al vehículo que sustituye, pero el nuevo Fiesta cuenta con líneas más sencillas con mucho menos complicaciones visuales. El capó por ejemplo, perdió la protuberancia central característica de la sexta generación que ya no le roba protagonismo visual a la parilla logrando un efecto mucho más elegante que antes. El diseño de los faros delanteros es también más limpio y sencillo.

Según Ford, el nuevo Ford Fiesta cuenta con una estructura más rígida, menor ruido y vibración del motor y un parabrisas acústico, lo que le proporciona un nivel de silencio interior sin precedentes en su categoría de que representa una mejora del 7% en relación al vehículo que sustituye. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Según Joe Bakaj, vicepresidente para desarrollo de producto de Ford de Europa, "la experiencia de manejo divertida es una característica fundamental para el atractivo general del Fiesta, y esta próxima generación es un fiel exponente del carácter que ha deleitado varias generaciones de conductores, con el comportamiento más preciso, deportivo y balanceado que hemos logrado hasta el momento".

Foto: Ford | Univision 0 Compartir



El Ford Fiesta ST es el auto deportivo favorito de los entusiastas automotrices de la Gran Bretaña y uno de los más populares de toda Europa. Irónicamente, las preferencias europeas en materia de manejo han influido a generaciones de conductores estadounidenses desde que en los años 80 las grandes revistas automotrices denigraron abiertamente, y no sin razón, de las características de manejo de los modelos domésticos, comparándolos desfavorablemente con las ofertas europeas.

Sin embargo cuando finalmente llega a nuestras costas un vehículo accesible “que hace todo tan bien”, cuenta con una “maniobrabilidad sublime”, y representa una “tonelada de diversión” como dijo Patrick George de nuestra publicación hermana Jalopnik cuando probó al Fiesta ST en 2014 . . . ¡le damos la espalda! ¿Qué dice esto de los entusiastas de Estados Unidos? ¿Le tenemos miedo a la transmisión manual?



Ford no está exenta de culpa. A pesar de su atractivo aspecto el Fiesta Tiene fallas significativas en materia de la utilización de su espacio interior, sobre todo cuando se le compara con autos tan versátiles como el Honda Fit uno de sus competidores directo. Pero, por otra parte, ¿cuándo un Honda Fit ofreció un manejo tan excepcional como el del Fiesta ST? Nunca.

Sólo nos queda rogar por que algún día llegue una versión ST de la Ford EcoSport y despedirnos del Fiesta ST, el mejor mini hatchback deportivo que nunca nadie compró en Estados Unidos entre 2014 y 2017.



