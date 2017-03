Ford invierte 1,200 millones de dólares para regreso de las Ranger y Bronco

Ford dio detalles este martes sobre la inversión de capital necesaria para la fabricación de sus anticipadas camionetas: La pickup Ranger y la utilitaria Bronco. Ambas camionetas debutarán al final de la actual década, presumiblemente como modelos 2020.

La inversión de 1,200 de millones de dólares es parte de un plan de inversión general de 9,000 millones de dólares acordado durante la negociación del actual contrato colectivo con el sindicato de trabajadores automotrices ‘Auto Trabajadores Unidos (UAW por sus siglas en inglés). Ford anunció el plan el 30 de noviembre de 2015, cuando indicó que las inversiones crearían o salvarían un total de 8,500 puestos de empleo en Estados Unidos.



Lo anterior no fue impedimento para que Donald Trump sugiriera que le correspondía crédito por la inversión, a pesar de haber sido acordada y anunciada originalmente hace más de 15 meses. El presidente de Estados Unidos dijo a través de su cuenta Twitter en la madrugada de este martes: Gran anuncio de parte de Ford hoy. Harán una gran inversión en tres plantas de Michigan. Compañías automotrices regresan a EEUU. ¡EMPLEOS! ¡EMPLEOS! ¡EMPLEOS!



Big announcement by Ford today. Major investment to be made in three Michigan plants. Car companies coming back to U.S. JOBS! JOBS! JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017