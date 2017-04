Finalmente llega el primer vehículo de persecución policial híbrido

Este lunes debutó en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles el nuevo Ford Police Responder Hybrid Sedan, el primer vehículo policial híbrido con capacidad de persecución a altas velocidades de Ford o de cualquier otra marca de la que tengamos conocimiento.

Cualquiera que tenga un mínimo interés en automóviles sabrá reconocer al Ford Fusion como el auto en el cual este peculiar vehículo patrullero esta basado. Lo que quiere decir que no sólo hereda su elegante diseño sino que probablemente también contará con las ejemplares dinámicas de manejo con que cuentan los vehículos basados en la plataforma CD4 de Ford. Esto es una buena noticia para todos los cuerpos de policía de la nación que estén inclinados a darle una oportunidad a la tecnología híbrida.



publicidad

Nos imaginamos que no serán pocos los que lo hagan ya que, aunque Ford no acompañó su colorido comunicado de prensa con especificaciones finales, si nos dejó saber que estiman que esta nuevo Police Responder Hybrid Sedan deberá lograr un consumo combinado para autopista y ciudad de 38 millas por galón, un consumo sustancialmente menor al alcanzado por el Police Interceptor actual con motores V6 –EcoBoost doble turbo y de aspiración natural- con base en el más pesado Ford Taurus que la compañía ofrece actualmente. Esta cifra sin embargo aún no ha sido ratificada por la Agencia de Protección Ambiental.



Este es el nuevo Ford Police Responder Hybrid Sedan Este lunes debutó en las ciudades de Nueva York y los Ángeles el nuevo Ford Police Responder Hybrid Sedan, el primer vehículo policial híbrido con capacidad de persecución a altas velocidades. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Ford Fusion como el auto en el cual este peculiar vehículo patrullero esta basado. Lo que quiere decir que no sólo hereda su elegante diseño sino que probablemente también contará con las ejemplares dinámicas de manejo con que cuentan los vehículos basados en la plataforma CD4 de Ford. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Ford aún no ha compartido las especificaciones finales del Police Responder Hybrid Sedan, pero si nos dijo que esperan que el nuevo modelo logre un consumo combinado para autopista y ciudad de 38 millas por galón Foto: Ford | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Police Responder Hybrid Sedan logrará un consumo sustancialmente menor al logrado por el Police Interceptor actual, con motores V6 –EcoBoost doble turbo y de aspiración natural- con base en el más pesado Ford Taurus que la compañía ofrece actualmente. Foto: Ford | Univision 0 Compartir El tren motriz del Police Responder Hybrid Sedan está compuesto por un motor 4 cilindros de 2.0 litros de ciclo Atkinson combinado con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio. Este tren motriz fue optimizado para funciones policiales lo que le permite por ejemplo llegar a las 60 mph en modo eléctrico, o que ambos motores desplieguen el máximo de sus capacidades simultáneamente y no suplementariamente como en el caso de un híbrido regular. Foto: Ford | Univision 0 Compartir La batería de iones de litio en el Police Responder Hybrid Sedan tiene la capacidad de proporcionar la gran carga eléctrica necesaria para alimentar los múltiples sistemas de las patrullas policiales cuando el auto esta estacionado, sin necesidad de que el motor de gasolina esté encendido lo que ahorra un aproximado de 0.27 galones de gasolina por hora. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Según Ford el Police Responder Hybrid Sedan tiene la capacidad de ahorrar 3,900 dólares en gasolina por año por unidad en el caso de que el vehículo sea conducido en dos turnos de ocho horas por día los 365 días del años, en los que estará estacionado por 4.9 horas, utilizando gasolina con un precio de 2.50 dólares por galón. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Los asistentes al Auto Show de Nueva York serán los primeros miembros del público general en poder ver en persona Ford al Police Responder Hybrid Sedan. Un vehículo en el que muy pocos querrán imaginarse a si mismos como pasajeros. Foto: Ford | Univision 0 Compartir

El tren motriz del Police Responder Hybrid Sedan está compuesto por un motor 4 cilindros de 2.0 litros de ciclo Atkinson combinado con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio. Este tren motriz fue optimizado para funciones policiales lo que le permite por ejemplo llegar a las 60 mph en modo eléctrico, o que ambos motores desplieguen el máximo de sus capacidades simultáneamente y no suplementariamente como en el caso de un híbrido regular. La batería de iones de litio tiene la capacidad de proporcionar la gran carga eléctrica necesaria para alimentar los múltiples sistemas de las patrullas policiales cuando el auto esta estacionado, sin necesidad de que el motor de gasolina esté encendido lo que ahorra un aproximado de 0.27 galones de gasolina por hora.

Según Ford el Police Responder Hybrid Sedan tiene la capacidad de ahorrar 3,900 dólares en gasolina por año por unidad en el caso de que el vehículo sea conducido en dos turnos de ocho horas por día los 365 días del años, en los que estará estacionado por 4.9 horas, utilizando gasolina con un precio de 2.50 dólares por galón.



publicidad

Ford es dueña del 63% del mercado de vehículos policiales de Estados Unidos. Un mercado que dominó al principio del siglo con el Crown Victoria, un modelo simplón originalmente presentado en 1979 con tecnologías que databan de mediados del siglo pasado cuyo mayor atractivo era lo fáciles y baratas que eran sus reparaciones. Afortunadamente para todos quienes trabajan en hacer cumplir las leyes la compañía reconoció que para poder mantener su dominio sobre el mercado de patrullas policiales debían introducir tecnologías de esta era.

Los asistentes al Auto Show de Nueva York serán los primeros miembros del público general en poder ver en persona Ford al Police Responder Hybrid Sedan. Un vehículo en el que muy pocos querrán imaginarse a si mismos como pasajeros.

Lea también: