Autoridades investigan al Ford Fusion por riesgo de que su volante se suelte y separe

El actor tenía la autorización de un juez para poder visitar a su hijo fuera de los juzgados, pero otro juez suspendió dicha orden debido a que Marjorie de Sousa apeló asegurando que el actor no había presentado a las dos enfermeras que estarían con él al momento de la visita.

El actor, quien estaba presente en la alfombra en la que se produjo la agresión, nos explicó por qué no intervino al ver el puñetazo de Yáñez al periodista Paco Fuentes.

Ya descubrimos que los vecinos de este barrio no saben sumar, no saben gastar y no saben pagar sus deudas... ¡pero sí saben echar bochinche a cualquier hora y en cualquier lugar!