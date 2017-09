Mexicanas marchan contra feminicidios tras la muerte de la joven que subió a Cabify y fue asesinada

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de 2,000 mujeres y hombres salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar en contra de los feminicidios en el país y exigir justicia por el asesinato de la joven Mara Castilla.

Con los hashtags #NoFueTuCulpa, #JusticiaParaMara, #NiUnaMenos y #TodasSomosMara, los manifestantes marcharon desde el Zócalo de la ciudad hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir a las autoridades justicia para la joven que el pasado 8 de septiembre fue secuestrada por un taxista de la empresa Cabify y este fin de semana fue hallada sin vida y envuelta es las sábanas de un hotel.

En otras entidades también se desarrollaron marchas similares como en Torreón, Coahuila, a las 11:30 horas; en Xalapa, Veracruz, a las 16:00 horas, y en Monterrey, Nuevo León, a las 16:00 horas.

“No perdemos la vida, nos la arrebatan por ser mujeres”, indicó en su pancarta una de las manifestantes, en el Zócalo. "¡Estoy herida! ¡Estoy furiosa!", gritaban este domingo al unísono las manifestantes desde las calles del centro de la Ciudad de México.



"Pido a la justicia que no haya impunidad. Pero no solo que no haya impunidad, sino una sola mujer muerta por crímenes violentos y por el simple hecho de ser mujer", dijo a Efe Beatriz Cossío, activista y abuela.

Cossío, del colectivo Mujer y Justicia, era una de las muchas mujeres que este domingo protestó entre la impotencia, la rabia y el llanto.

Algunas vestidas de luto, otras con cruces rosas, y la mayoría coreando los lemas "Vivas nos queremos" y "Ni una menos", unas tristes consignas repetidas hasta la saciedad en un país donde asesinan un promedio de siete mujeres al día.



Esta madre le ganó a la justicia mexicana por el caso del feminicidio de su hija Univision 0 Compartir



“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, es uno de los reclamos que se escuchó.

“El silencio es cómplice, el miedo acalla y la violencia hacia las mujeres queda impune”, agregó otra manifestante, resaltando que la protesta no solo es por el caso de Mara Castilla, sino por el de todas las mujeres que han sido asesinadas en México, o que han sufrido alguna agresión machista.

El pasado 15 de septiembre, las autoridades de Puebla confirmaron que Mara Castilla fue asesinada. Durante ocho días su paradero fue desconocido, luego de que tomara un vehículo del servicio Cabify, al salir de un bar durante la madrugada, en Cholula.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el único responsable es el conductor del vehículo, Ricardo "N", quien en lugar de dejarla en su casa la llevó a un motel cercando donde la violó, golpeó y estranguló.



publicidad

Como pruebas del delito, los teléfonos de Mara y del detenido estuvieron en los mismos lugares tras la desaparición de la joven, incluso en casa del detenido, en Tlaxcala.

La fiscalía buscará que sea juzgado por el delito de feminicidio, castigado con 60 años de prisión, así como el de violación, el de privación de la libertad y el de robo.

En 2015 fallecieron por diversas causas 291,637 mujeres y niñas, y el 1 % del total de las defunciones fueron homicidios.

Además, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha padecido algún incidente de violencia, según el instituto de estadística de México.

Este crimen "refleja que el Estado ha incumplido, y mientras haya impunidad se manda un claro mensaje de que esto asesinatos, estos feminicidios, pueden seguir ocurriendo", denunció a Efe, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

Hoy, además de críticas al Estado por no impedir la violencia contra las mujeres, se hicieron también muchos llamados a la prevención.