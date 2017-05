Reino Unido eleva a 'crítica' la alerta terrorista por riesgo de un nuevo ataque

El nivel de amenaza terrorista de Reino Unido fue elevado a nivel crítico este martes después de que 22 personas murieran por un ataque suicida tras un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester.

Esto significa que un nuevo ataque podría ser inminente.

"Se ha concluido con base en las investigaciones realizadas que el nivel de amenaza debe aumentarse, por el momento, de severa a crítica. Esto significa que la evaluación dice que no es solo que un ataque sigue siendo muy probable, sino que un ataque adicional puede ser inminente", dijo la primera ministra, Theresa May en un comunicado.

La mandataria hizo el anuncio luego de una reunión con altos funcionarios de seguridad británicos para responder a la crisis para trabajar sobre nuevos planes de inteligencia después del ataque.

May destacó que las fuerzas armadas podrían colaborar en las tareas de seguridad en sitios clave y que podría desplegarse personal militar en eventos públicos como conciertos y encuentros deportivos.

"No podemos ignorar la posibilidad de que un grupo más amplio de individuos esté vinculado con el atentado de Manchester", subrayó May.

PM Theresa May: UK terror threat level raised from severe to critical, which means further attack may be imminent https://t.co/I7YngSds2C pic.twitter.com/lcmoVQFUaI

