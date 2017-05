Lo que se sabe hasta ahora de la explosión en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido

Diecinueve personas murieron y 50 resultaron heridas en una explosión ocurrida la noche del lunes a la salida de un concierto en Manchester de la cantante estadounidense Ariana Grande, muy popular entre niños y adolescentes.

Las autoridades británicas investigan que el incidente como "un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario".

A continuación lo que se sabe hasta ahora del ataque, el más mortífero que ha golpeado al país desde 2005.

La policía recibió el aviso de una explosión en Manchester Arena, un recinto con capacidad, para 21,000 personas hacia las 22:35.

La policía encargada de la seguridad en los transportes informó que la explosión se produjo "en el vestíbulo del estadio" y la sala de espectáculo indicó que "el incidente se produjo fuera del recinto, en una zona pública".

El vestíbulo está conectado con la estación Manchester Victoria, una central importante de la ciudad que reúne líneas trenes y tranvías.

Los testigos describieron que escucharon estruendos, que vieron destellos y que después se formó una nube de humo y estalló el pánico en el lugar, mientras el público intentaba salir del lugar y a la entrada se apostaban los padres que habían ido a recoger a sus hijos a la salida del concierto.



La policía informó que el incidente está siendo considerado como "un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario", pero el ataque no ha sido reivindicado.

La primera ministra Theresa May dijo que estaban tratando de "determinar todos los detalles", pero que la principal tesis es que se trató de "un horrible atentado terrorista".

La ministra de Interior británica, Amber Rudd, condenó por su parte el "acto bárbaro" en el Manchester Arena.

Rudd dijo que "los detalles completos sobre qué ha ocurrido exactamente todavía están emergiendo", después de que la policía haya avanzado el suceso como un atentado.



Partidarios del grupo Estado Islámico ( ISIS, por su sigla en inglés) celebraron el martes este ataque en redes sociales, aunque el grupo yihadista todavía no se ha declarado responsable por el acto.

Cuentas de Twitter afiliadas a ISIS usaron "hashtags" ligados a la explosión para publicar mensajes de celebración, y algunos usuarios instaron a que se realicen ataques similares en otros lugares, informó Reuters.

Fuentes policiales citadas por el diario The Wall Street Journal no descartaron que se trate de un atentado suicida, en vista de las evidencias que han conseguido hasta ahora.

Un funcionario de la policía estadounidense dijo que la policía británica encontró lo que creen que son los restos del atacante y lo ha identificado tentativamente. "Esa es la principal teoría -un terrorista suicida- basada en las pistas forenses", dijo el funcionario.



