Fuerte explosión sacude un estadio en Manchester durante concierto de Ariana Grande

Una explosión en la Arena de Manchester mientras se llevaba a cabo un concierto de la cantante pop Ariana Grande provocó que cientos de personas evacuaran rápidamente el lugar, según informó la polícia de esa ciudad de Reino Unido.

Testigos indicaron que se escuchó un ruido muy fuerte dentro del estadio que estremeció el lugar y generó escenas de pánico.

"Mientras corríamos, llegó la polícia y pidió que saliéramos lo más pronto posible", dijo una testigo al diario británico The Guardian.

"Servicios de emergencia están respondiendo a un serio incidente en la Arena de Manchester", se lee un tuit enviado por la policía del área metropolitana de Manchester.



Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017