Estalla una planta de municiones del ejército en Missouri y causa un muerto y cuatro heridos

Una explosión registrada el martes en una planta de municiones en Missouri causó la muerte de una persona y lesiones a cuatro tres, informó el martes el Ejército estadounidense.

La explosión ocurrió en la Planta Lake City Army Ammunition, en Independence.

El incidente se produjo alrededor de las 1 de la tarde, hora local, en un "edificio de mezcla" en dicha planta, según Justine Barati, directora de asuntos públicos y del Congreso para el Comando Conjunto de Municiones, citada por el sitio Military.com.

El trabajador muerto y los otros heridos son empleados de la compañía Orbital-ATK, que administra la instalación, dijo Barati en una breve entrevista telefónica con Military.com.

"Los cuatro empleados lesionados fueron evaluados en el lugar y se negaron a recibir tratamiento", dijo Barati en un correo electrónico.

"La explosión ocurrió en una celda de mezclas y la investigación está en curso" para determinar qué causó el incidente, añadió la vocera.

El teniente coronel Eric Dennis, comandante de la planta en Independence, y Jim Nickels, vicepresidente de Orbital ATK, dijeron en una conferencia de prensa que casi 1,800 empleados fueron enviados a sus casas después de la explosión del martes.

Se negaron a divulgar cualquier información sobre la víctima u otros detalles.

"Hacer municiones es un trabajo peligroso y nuestros empleados arriesgan sus vidas para proteger a los hombres y mujeres uniformados", dijo Denni, citado en una nota de CBS News. "Este es el sacrificio que hacen para apoyar a nuestro país y estoy humillado por el último sacrificio que este empleado hizo", agregó el oficial.



La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dirigirá la investigación. Los expertos en seguridad laboral de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos también abrirán una averiguación.



BREAKING: ATF is on the scene to investigate the cause of the deadly #LakeCity @USArmy ammo plant explosion in MO. We send our condolences.