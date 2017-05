El indigente convertido en héroe tras ayudar a las víctimas del atentado suicida en Manchester

Un indigente que dormía cerca del Manchester Arena contó a una televisora británica cómo ayudó a algunas de las víctimas del atentado suicida ocurrido este lunes después del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande y donde murieron 22 personas.

"Solo porque sea indigente no quiere decir que no tengo corazón o que dejé de ser humano. Ellos necesitaban ayuda. Me gusta pensar que alguien me ayudaría si yo lo necesitara", dijo el hombre que se identificó como Steve en una entrevista con ITV News. "Es solo instinto de ir y ayudar si alguien necesita ayuda".

Según cuenta, muchas de las personas que auxilió eran niños que lloraban y gritaban, y a quienes tuvo que sacarles clavos incrustados en la piel de sus brazos y que eran parte de la bomba que fue detonada por Salman Abedi, un británico de 22 años, en el atentado suicida. "A un par de niñas se los quité de la cara", contó. "Yo no hubiera podido seguir caminando y dejar a esos niños así".



'We had to pull nails out of children's faces': Steve, a homeless man who was sleeping near #Manchester Arena, rushed to help young victims pic.twitter.com/dyxzZpal0Q — ITV News (@itvnews) May 23, 2017



La explosión ocurrió aproximadamente a las 10:35 pm, hora de Manchester, justo después del concierto de Ariana Grande en el estadio que puede albergar a unas 21,000 personas y cuando la gente comenzaba a abandonar el recinto.

Justo en el vestíbulo y cuando muchos salían del lugar ocurrió la explosión que, según testigos, convirtió el área en una zona de guerra. El atentado suicida además de muertos dejó a unas 50 personas heridas.



El indigente se encontraba durmiendo en una zona cercana y se acercó al lugar para ayudar a las víctimas. Su entrevista fue publicada por la televisora en su cuenta de Twitter este martes y de inmediato los usuarios de la red social reaccionaron.

Muchas personas pidieron que Steve recibiera ayuda y hasta un empleo. "Por favor encuentren a este señor y ayúdenlo, es lo menos que podemos hacer", escribió una usuaria identificada como @BigBearF1. "¿Podemos al menos encontrar a este hombre y ofrecerle una cama para dormir, comida y ropa?", se lee en el mensaje de la usuaria @Victoria_AptNo4.



@itvnews @ohsomint Steve didn't think twice about helping another human but I wonder how many times he's received the same compassion. Can we please...(1) — Victoria (@Victoria_AptNo4) May 23, 2017

Incluso algunos han sugerido que se abra un espacio en la web GoFundMe para apoyarlo económicamente.



@Victoria_AptNo4 @itvnews @ohsomint Loads of people suggesting a gofund me page for him. To help get him back up on his feet. ITV know who he is & can help it happen — JT (@JT_EFC) May 23, 2017



Unos más le dan gracias por haber apoyado a las víctimas del atentado suicida.