Las primeras 48 horas son cruciales para evitar el contagio de la enfermedad de Lyme

Para evitar las mordeduras, no frecuentes áreas boscosas y zonas con arbustos, hierba alta u hojas secas en el piso.

Evitar el contagio de la enfermedad de Lyme es una carrera contra el tiempo. Este mal que es transmitido a los humanos a través de la mordedura de las garrapatas de los ciervos, es relativamente difícil de diagnosticar y, de no hacerlo oportunamente, puede traer complicaciones graves para el sistema nervioso, corazón y articulaciones. Una vez de que se detecta la presencia de una garrapata en la piel hay que actuar rápido, pues el riesgo de que transmitan la bacteria aumenta drásticamente a partir de las primeras 72 horas.

Hasta ahora se creía que la única bacteria que desencadenaba la enfermedad en América del Norte era la Borrelia burgdorferi, pero en un estudio publicado a principios de junio en la revista Journal of Medical Entomology científicos advierten que una bacteria llamada B. mayonii también la transmite.



Este hallazgo se hizo a partir de que se descubrieran seis casos reportados en 2013 en los que aunque los síntomas eran los mismos, la bacteria era otra: la B. mayonii. La siguiente pregunta, y eje de la investigación, fue entonces si la velocidad con la que las garrapatas transmiten esta otra bacteria a los humanos es la misma que para la B. burgdorferi.



El dato era vital pues si llegara a transmitirla más rápidamente que la bacteria ya conocida ( B. burgdorferi) sería necesario que se modificaran las recomendaciones oficiales sobre cómo proceder ante una mordedura de garrapata.

En líneas generales, "mientras más tiempo pase una garrapata prendada en la piel, mayor es el riesgo de que transmita la bacteria que produce la enfermedad de Lyme", explica a Univision Noticias, Lars Eisen, científico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Por eso, quienes viven en hábitats con presencia de garrapatas deben revisar diariamente todo su cuerpo.

En el caso de la ampliamente examinada B. burgdorferi, el riesgo de transmisión aumenta drásticamente a partir de las 72 horas de la mordedura de la garrapata. Por suerte, los resultados de este estudio revelaron que lo mismo ocurre con la B. mayonii. En consecuencia: el protocolo de acción y prevención sugerido por los CDC sigue siendo el mismo.



Para evitar las mordeduras:



No frecuentes áreas boscosas y zonas con arbustos, hierba alta u hojas secas en el piso.

Utiliza repelente contra insectos que tenga al menos 20%-30% DEET, picaridin o IR3535 sobre la piel.

Trata la ropa o equipo de excursión con permetrina (pantalones, mochilas, casas de campaña, etc).

Es además muy importante revisar el cuerpo entero de quienes hayan estado en un hábitat de garrapatas, incluyendo los niños y las mascotas. Las garrapatas tienden a adherirse en los lugares que se encuentran bajo los pliegues de la ropa o la piel o en los lugares cálidos como la orilla de los calcetines, en la entrepierna, bajo la cintura del pantalón, detrás de las orejas o las rodillas, o en el ombligo.



Para buscar o eliminar las garrapatas:



Báñate tan pronto como sea posible después de haber estado en un hábitat de garrapatas para ayudar a retirar del cuerpo las garrapatas que aún no han mordido.

Examina el equipo de acampar y las mascotas, ya que pueden transportar garrapatas que pueden morder aún dentro de casa.

Pon la ropa en la secadora por 10 minutos en calor alto (más si la ropa está húmeda). Si necesitas lavar ropa, usa temperatura alta.

Revisa tu cuerpo a diario durante varios días después de estar expuesto al hábitat de las garrapatas por si alguna de ellas se adhirió a la piel después de la primera revisión de cuerpo.

Para remover una garrapata adherida en alguna zona de la piel use pinzas y procure agarrarla lo más cercano a la cabeza que sea posible. Luego jale hacia arriba. Es importante no utilizar remedios caseros para quitar las garrapatas, como cubrirlas de barniz de uñas o de vaselina, o aplicarles calor hasta que se desprendan de la piel.



Si detecta síntomas de la enfermedad de Lyme acuda de inmediato al médico, en especial si ha viajado o vive en áreas donde es prevalente. En 2015, el 95% de los casos de enfermedad de Lyme se detectaron en los siguientes estados: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.



La mayoría de los casos de la enfermedad de Lyme pueden curarse con antibióticos. Getty Images

Los síntomas incluyen la típica erupción con forma de tiro al blanco en la ubicación de la mordedura, inflamación en las rodillas, parálisis parcial del rostro, fiebre y dolores musculares y de las articulaciones.

Enemigo encubierto

Los investigadores creen que la B. mayonii no se conocía antes porque es una especie nueva o porque siempre ha existido junto a la B. burgderferi, pero en poblaciones tan pequeñas que jamás se había detectado.

Aunque las garrapatas de los ciervos transmiten ambas bacterias, la B. burgderferi se ha detectado a lo largo del Medio Oeste, Noreste y Atlántico Medio de Estados Unidos, mientras que la B. mayonii se ha encontrado en los estados más septentrionales del Medio Oeste.

En Estados Unidos hay siete tipos de garrapatas y estas no solo son portadoras de la enfermedad de Lyme. Si bien la enfermedad de Lyme es la más grande amenaza, con casi 30,000 casos reportados en 2015, las garrapatas también pueden transmitir la anaplasmosis (más de 3,600 casos) y la babesiosis (2,100 casos), así como enfermedades menos comunes como la Fiebre de las Montañas Rocosas, la enfermedad de Powassan y la tularemia, explican los CDC.



Pero la probabilidad de sufrir de dos enfermedades transmitidas por las garrapatas es extremadamente pequeña.