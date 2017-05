Alec Baldwin habla de su experiencia con la enfermedad de Lyme: "Pensé que moriría solo"

Un día después de impersonar a Donald Trump en Saturday Night Live, Alec Baldwin apareció en un evento de caridad en California este domingo y habló por primera vez de su lucha con la enfermedad de Lyme, una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que los humanos contraen mediante la mordedura de una garrapata, con la que ha batallado por 17 años.

El actor, productor, escritor y comediante confesó tener la infección en 2011 durante una entrevista con el diario The New York Times, pero desde entonces no había hablado de los retos que significaba lidiar con ella. Así que aprovechó una gala anual que recoge fondos para la investigación de la enfermedad —a beneficio de la Bay Area Lyme Foundation— celebrada este fin de semana en una casa privada de Palo Alto para hacerlo.



"La primera vez (que lo picó una garrapata) fue la peor de todas. Realmente pensé: 'todo se acabó, no voy a vivir'. Estaba solo, no estaba casado en ese momento, me había divorciado de mi primera esposa. Me recuerdo acostado en la cama diciendo: 'Voy a morir de enfermedad de Lyme y espero que alguien me encuentre y que no esté aquí por mucho tiempo".

¿Cuáles son sus síntomas?

El primer contagio ocurrió cuando una garrapata de patas negras lo mordió. Tras el episodio, recibió tratamiento, pero luego recibió otra picadura años después: "Tuve los síntomas clásicos de la enfermedad cada agosto, cada verano durante cinco años, como si se tratara de una gripe, sudando muchísimo en mi cama".

Esos síntomas que pueden aparecer meses o incluso años después, o incluso variar en distintas épocas, incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y un sarpullido muy característico (aunque éste no se presenta en todos los casos), indican los Centers for Disease Control.



Tanto él como su esposa Hilaria chequean constantemente a sus hijos en la búsqueda de picaduras de garrapata. "Quiero que crezcan montando a caballo y bicicleta, sin tener que examinarlos diariamente con una lupa enorme para asegurarme de que no tengan garrapatas en su cuerpo o en sus perros, pero eso ya forma parte de mi estilo de vida". AP

Como son muy similares a los de un resfriado u otras enfermedades, la infección a veces no se diagnostica oportunamente y si no se atiende a tiempo, puede difuminarse a otras partes del cuerpo como las articulaciones, el corazón, el sistema reproductivo y el sistema nervioso, ocasionando peores daños.

Una infección que puede volverse enfermedad crónica

En la mayoría de los casos basta con unas semanas de tratamiento con antibióticos para eliminar la infección. Pero no siempre.

Después del tratamiento, el dolor muscular y articular puede continuar y ser muy debilitantes, lo que se conoce como síndrome posterior a la enfermedad de Lyme o enfermedad de Lyme crónica, advierte la Organización de la Enfermedad de Lyme. No se ha determinado con exactitud cuántas personas lo padecen, aunque estudios señalan que la cifra podría rondar el 36%.



Una encuesta realizada entre más de tres mil pacientes con enfermedad crónica de Lyme halló que este mal afecta más la calidad de vida que otras condiciones crónicas como la diabetes, esclerosis múltiple o artritis.