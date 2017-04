Autoridad electoral de Ecuador acepta el recuento de 12% de los votos, lo que para la oposición es una "burla"

El Consejo Electoral de Ecuador (CNE) aprobó este jueves el recuento parcial de los votos del peleado balotaje presidencial del 2 de abril, lo que fue rechazado por el candidato opositor Guillermo Lasso por considerar a la medida como una "burla" al pueblo ecuatoriano.

La decisión de la autoridad electoral se fundamentó en la objeción que presentaron tanto la oposición como el oficialismo al escrutinio final de la segunda vuelta presidencial, que declaró triunfador al socialista Lenín Moreno, un administrador de 64 años que padece paraplejia.

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, dijo que tras analizar los pedidos de objeción se volverán a contar 3,865 actas escrutadas en el balotaje, que equivalen a más de 1.2 millones de votos a lo largo del país. El recuento se realizará el próximo martes en un lugar público de la ciudad de Quito.

"Vamos a abrir las urnas (...) para mostrarle al país la verdad. No tenemos nada que esconder", agregó el funcionario durante la sesión del pleno del organismo electoral.



Lasso, un ex banquero de 61 años, pidió al CNE que se realice el recuento de la totalidad de la votación en base a unas 4,200 actas que, según su partido político, presentaron "inconsistencias". En la segunda vuelta electoral fueron escrutadas más de 41,000 actas en todo el país.

"No avalaremos con nuestra presencia ninguna apertura parcial de urnas. No dejaremos que se burlen así de la ciudadanía", dijo Lasso en su cuenta de Twitter. "No aceptaremos nada menos que la apertura de todas las urnas para el recuento de todos los votos", agregó.



No aceptaremos nada menos que la apertura de TODAS las urnas para el recuento de todos los votos. pic.twitter.com/JJgFqEK2Hr — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 14 de abril de 2017

Por su parte, el movimiento oficialista Alianza País impugnó casi 600 actas por presentar fallas numéricas, que beneficiarían a Moreno. El CNE explicó que varias actas fueron objetadas por ambos partidos políticos.

El CNE asegura que solo pueden recontarse aquellas actas que hayan sido objetadas con "recursos fundamentados técnicamente", con lo que un "reconteo a escala nacional no tiene sustento jurídico".

Al cierre de urnas el 2 de abril, una encuestadora adjudicó la victoria a Lasso, mientras que otra encuesta a boca de urna dio como ganador a Moreno.

Estas proyecciones opuestas y la posterior ventaja de Moreno en el conteo oficial del CNE dieron pie a protestas que se mantienen en algunas ciudades del país, entre ellas Quito y Guayaquil, donde simpatizantes de Lasso piden el recuento de los votos.



Aunque se han producido varios cierres de vías con quemas de llantas en distintos puntos de Quito, no ha habido heridos ni detenidos.

Desde el balotaje, Moreno recibió la felicitación de gobernantes de distintas tendencias políticas, y el 24 de mayo deberá remplazar al presidente Rafael Correa.

