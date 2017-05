Zuckerberg en Harvard asegura que una de las batallas que se debe librar en el mundo es la del flujo migratorio

Sobre objetivos, motivaciones y proyectos importantes. De eso habló el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, este jueves en el discurso de grado que dirigió a los graduandos en la Universidad de Harvard. Con esas palabras trató de movilizarlos para que en cualquier iniciativa que emprendan busquen conformar comunidades diversas y globalizadas pese a los esfuerzos de quienes solo quieren imponer límites.

"Esta es la batalla que nos ha tocado librar: el poder de la libertad, la amplitud de miras y la comunidad global contra el poder del autoritarismo, el aislacionismo y el nacionalismo", dijo el CEO de la red social más grande del mundo y quien se retiró de Harvard para crearla. "El poder del flujo de la información, el comercio y la inmigración contra aquellos que quieren frenarlos. Esta no es una lucha de naciones, es una lucha de ideas. En todos los países hay personas que apoyan la conexión global y otras que están en contra".



Y como ejemplo de estos objetivos utilizó los logros de algunos de los estudiantes en el lugar. Mencionó a David Razu Aznar, quien lideró la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ciudad de México, "haciendo de esta ciudad la primera de Latinoamérica en aprobarlo, incluso antes que San Francisco", dijo. También pidió que se levantara de su silla Agnes Igoye, de quien contó que utiliza la experiencia que adquirió tras sus años de residencia en zonas de conflicto en Uganda para ahora enseñar a miles de agentes de policía a mantener la seguridad en sus comunidades.





"En nuestra generación, el debate de si nos conectamos más, de si conseguimos las mejores oportunidades depende de nuestra capacidad de crear comunidades y construir un mundo en el que todas las personas tengan motivaciones", dijo Zuckerberg.

Al contar la historia de un joven indocumentado que conoce –pero que identificó para no arriesgarlo– que no sabe si podrá estudiar el college por no tener papeles, aseguró que incluso quienes están en esa situación –y quienes están a su alrededor– deben tener una motivación.

"Me impactó muchísimo. Un chaval que tiene todas los motivos para ser cínico. No sabía si el país al que él llama hogar (y el único que ha conocido) le negaría la oportunidad de cumplir su sueño de ir a la universidad. Pero no se sentía mal por él. Ni siquiera pensaba en él. Él tiene una gran motivación en la vida y servirá de ejemplo a muchas personas", señaló el CEO de Facebook.



"No puedo ni decir su nombre para no ponerle en peligro, hecho que refleja la situación actual. Pero si un estudiante de último año que no sabe qué le deparará el futuro puede aportar su granito de arena para que el mundo siga adelante, los demás también podemos hacerlo, se lo debemos al mundo".

Para marzo de 2017, Facebook contabilizaba casi 2,000 millones de usuarios utilizando su plataforma al mes. Esta red social nació en 2004, cuando Zuckerberg aún era un estudiante de Harvard.



