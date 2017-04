"Un buen titular y poco más": La matrícula gratis en Nueva York viene con una condición y los expertos dicen que puede ser brutal

Este viernes el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció que los legisladores de su estado habían llegado a un acuerdo para una nueva beca, aclamada como la primera del país que ofrecería una matrícula gratis en universidades y colleges estatales.

El plan promete cubrir el costo de la matrícula en las universidades de SUNY (State University of New York, en inglés) y CUNY (City University of New York) para familias que ganen menos de 125,000 doláres al año. Pero no todo es lo que parece, y la letra pequeña ha pasado desapercibida, dicen los expertos.

Los estudiantes deben vivir y trabajar en Nueva York después de graduarse por la misma cantidad de tiempo que recibieron la beca. Si no lo hacen, su beca entera se convertirá en un préstamo estudiantil, de acuerdo con la ley.

“Esto es brutal”, dijo Sara Goldrick-Rab, una experta lider en la asequibilidad de la universidad y profesora en la Universidad de Temple en Filadelfia, Pennsylvania. “No se puede confiar en esto. Y así estás trayendo de vuelta la deuda estudiantil, precisamente lo que todo el mundo está tratando de evitar”.

Oficiales de la oficina del gobernador dijeron que la provisión se justifica porque la beca hace una inversión mayor en los jóvenes de Nueva York, así que el estado debería recoger los beneficios de esa inversión.



Algunas becas específicas requieren que los estudiantes se queden en el estado de New York después de graduarse. Drew Angerer/Getty Images

“Al asegurar que nuestros estudiantes altamente capacitados, altamente calificados vivan y trabajen en el estado por el mismo número de años por los que recibieron la Beca Excelsior estamos garantizando que esta inversión pague dividendos aquí mismo en casa", dijo la vocera del Departamento de Educación de Nueva York Abbey Fashouer.

Los expertos, sin embargo, no están de acuerdo. La provisión, dice Goldrick-Rab, la cual no estaba en la propuesta original del gobernador, podría forzar a los estudiantes y sus familias a tomar decisiones duras al salir de la universidad, sobre si deben o no tomar el mejor trabajo que encuentren, por ejemplo, entrar al ejército o cuidar a un familiar.

Goldrick-Rab argumenta que por lo que crea un incentivo para los estudiantes para quedarse en el estado aun si están desempleados esto no es bueno para la economía del estado. Y, lo más importante, podría cargar a los estudiantes con deudas para las que no estaban preparados, dijo.



No es claro si esta regla pueda impactar la grata recepción que obtuvo el anuncio de Cuomo. El gobernador, quien anunció el plan de Becas Excelsior al lado del senador Bernie Sanders, el defensor de la universidad gratis, ha tratado de posicionar a Nueva York como un líder en el movimiento por una matrícula libre de costo.

Pero mientras que algunas becas específicas requieren que los estudiantes se queden en el estado después de graduarse, otros estados que están haciendo planes hacia la universidad gratis no han incluido una provisión parecida, dijo Goldrick-Rab.



El Centro para el Futuro Urbano publicó una editorial justo después de que se anunció el plan de Nueva York, y dijo que la provisión “podría transformar una bendición financiera en una carga”. El artículo nota que la provisión pide que los estudiantes vivan y trabajen en el estado, lo que significa que los estudiantes que viven en el estado que consigan un trabajo justo al otro lado de la frontera estarían sujetos a los préstamos.

La Asamblea Estudiantil de SUNY no ha tomado una posición oficial sobre la provisión, dijo Arthur Ramsay, el director de comunicaciones, pero también dijo que él y otros líderes están preocupados porque la provisión es “restrictiva”.

“Preferiríamos un programa sin ataduras o condiciones”, dijo Ramsay.



Algunos legisladores que han abogado por la universidad gratis ahora están decepcionados con la lista de requerimientos que quedaron en la ley final. El asambleísta James Skoufis, quien ha trabajado en proyectos para hacer la universidad más asequible publicó un comunicado criticando fuertemente el producto final.

“La Beca Excelsior de matrícula gratis del gobernador Cuomo es más ruido que sustancia”, explicó Skoufis en su comunicado. El plan de Cuomo “ofrece un buen titular y poco más”.

Publicado originalmente en Chalkbeat por Monica Disare el 10 de abril de 2017

Chalkbeat es una página de noticias sin ánimo de lucro que cubre los cambios en las escuelas públicas.