Trump vuelve a contratar a cobradores de deuda estudiantil que Obama había despedido

El gorro de un estudiante durante la ceremonia de graduación del City College of New York, el 3 de junio de 2016 en Nueva York. Spencer Platt/Getty Images

Dos compañías de cobro de deuda estudiantil aceptaron reactivar sus contratos con el gobierno de Donald Trump y el Departamento de Educación: Enterprise Recovery Systems y Pioneer Credit Recovery.

Estas son dos de cinco compañías cuyos contratos con el gobierno del expresidente Barack Obama fueron cancelados en 2015. Una auditoría reveló en ese entonces que estaban impartiendo información errónea a personas que buscaban salir del incumplimiento de sus préstamos.

"Las compañías alegaron que la evaluación fue arbitraria y no era válida ya que sacaba conclusiones de extractos de un puñado de llamadas, y cuatro de ellas tomaron acción legal en contra del departamento", según el diario The Washington Post.

Sin embargo, aunque los contratos hayan sido reactivados, por ahora no habrá ningún cambio. La batalla legal entre las compañías que inicialmente perdieron estos contratos y el gobierno prevendrá que se asignen cuentas nuevamente. Esto no ocurrirá hasta que un juez federal no anule una orden de restricción temporal sobre el caso.

Univision Noticias contactó a Enterprise Recovery y a Pioneer Credit pero no recibió respuesta.

Otras dos compañías involucradas, Coast Professional y National Recoveries, rechazaron la oferta del Departamento de Educación, pero continuarán cobrando deuda estudiantil bajo otros contratos con el departamento, según documentos judiciales obtenidos por el Post.