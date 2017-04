Directora de secundaria renuncia tras investigación del periódico estudiantil

Unos estudiantes que trabajan en el periódico estudiantil de su secundaria experimentaron el impacto del periodismo de primera mano. Tras investigar a la directora de su escuela, y destapar incongruencias en su pasado, esta fue obligada a renunciar el martes en la noche.

En su hoja de vida, Amy Robertson, la directora de Pittsburgh High School en Pittsburgh, Kansas, decía que había ganado su master y doctorado en Corllins University. Pero tras buscar a esta universidad en internet y encontrar que su página no funcionaba, los estudiantes notaron que algo no cuadraba.

Todos los resultados apuntaban a que Corllins Universtiy quizá sea lo que se conoce como una 'fábrica de diplomas'.

“Ella iba a ser la directora de nuestro colegio, y queríamos asegurarnos de que estaba calificada y tenía las credenciales apropiadas", le dijo Trina Paul, parte de la investigación, al Kansas City Star. Paul cursa último año de secundaria y es editora de Booster Redux, el periódico escolar de esta secundaria de 900 estudiantes.

Cuando el Kansas City Star contactó a Robertson, esta respondió: “El actual estatus de la Universidad Corllins no es relevante porque cuando recibí mi master en 1994 y mi doctorado en 2010 no hubo ningún problema ... Todos mis títulos han sido autenticados por el gobierno de Estados Unidos".

Robertson no quiso comentar respecto a la historia de los estudiantes, y añadió que esta "no se basa en hechos".



Robertson ganaba 93,000 dólares al año en su puesto como directora. Por muchos años trabajó en el sistema escolar en Dubai, Emiratos Arabes, donde administraba un colegio privado. Y allí los estudiantes también encontraron irregularidades.

Según el Kansas City Star, cuando los estudiantes buscaron en Google el nombre de Robertson, descubrieron artículos de 2012 que decían que la máxima autoridad educativa de Dubai le había suspendido la licencia al Colegio Científico Dubai Americano que administraba Robertson, y la había acusado de no estar autorizada para servir como directora.

Además, el colegio privado con ánimo de lucro recibió un rating "insatisfactorio" en los reportes de inspección de la autoridad de educación de Dubai por cinco años consecutivos, de 2008 a 2012, hasta que fue cerrado en septiembre de 2013.

Estos reportes detallan cómo el colegio estaba cobrando a los padres más del doble de lo permitido, no investigó a más 30 estudiantes que faltaron a clases, le dio trabajo a 20 profesores sin contrato o autorización de la autoridad educativa de Dubai. Además, se reportaron repetidas violaciones de salud y de seguridad.

“Todo el mundo les decía, 'dejen de meter las narices donde no les impota'", le dijo al Washington Post Emily Smith, consejera del periódico. El superintendente sin embargo animó a estos seis chicos y chicas seguir.



“No entendían cómo algo que para ellos fue tan fácil de ver en cambio los adultos no pudieron ver", dijo Smith.

Los estudiantes y la directora tuvieron una llamada en conferencia en la que la directora dio "respuestas incompletas, fechas que se cruzaban y otras inconsistencias en sus respuestas", le dijeron los estudiantes al Washington Post.

El martes la facultad de la escuela tuvo una reunión de emergencia en la que se dio a conocer que le pidieron a Robertson una copia de sus notas en la Universidad de Tulsa y ella no pudo entregarlas.

El trabajo de los estudiantes les valió el reconocimiento de importantes periodistas del país, como Todd Wallack del equipo de Spotlight del Boston Globe, protagonista de la pelicula ganadora del Oscar a la mejor pelicula, Spotlight.

"Gran trabajo investigativo de parte de periodistas de secundaria", tuiteó Wallack.





"Reporteros increíbles de @PHSstudentPub en Kansas encuentran que su nueva directora dice tener diplomas de una universidad que puede que no exista", tuiteó por su lado David Fahrenthold del Washington Post, quien durante la campaña presidencial del año pasado descubrió historias importantes sobre el presidente Donald Trump.



Badass reporters from @PHSstudentPub in KS find their new principal claims degrees from univ. that may not exist. https://t.co/1g9C2i5PS1

— David Fahrenthold (@Fahrenthold) April 5, 2017