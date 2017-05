California busca aliviar la deuda estudiantil con una nueva propuesta de ley. ¿Cómo funcionaría?

Uno de los mayores dolores de cabeza que sufren los estudiantes de universidad es encontrar un empleo para pagar las deudas acumuladas de sus préstamos estudiantiles.

En California, una propuesta de ley podría brindarle un alivio financiero a los nuevos profesionales que viven con esta carga.

John Chiang, el tesorero del estado que se ha unido a la carrera por la gobernación, propuso este proyecto de ley, y junto con el senador demócrata Ben Allen lo presentaron en una rueda de prensa en el capitolio estatal este martes.

¿Cómo funcionaría?

La legislación crearía un fondo de 25 millones de dólares que, según el diario Los Angeles Times, "le proveería protección a los proveedores de prestamos estudiantiles".



La deuda estudiantil se ha acentuado en la última década de modo que está minando las posibilidades de que los jóvenes puedan adquirir una casa. Spencer Platt/Getty Images

El fondo ayudaría a refinanciar los prestamos privados que tienen un alto interés.

"El estado de California quiere dinero para poder garantizar, ser un co-signer si se quiere ... del prestamo, y eso va a permitir que los bancos estén de acuerdo", le explicó Iván Gónzalez, un asesor financiero, a Univision Noticias.

"Cuando el estado asume parte del riesgo, los autores de la propuesta dicen que sería más probable que las instituciones financieras ofrezcan tasas de interes más bajas a quienes tienen deuda estudiantil", reportó el LA Times.





En medio de un dilema

El alto costo de la educación superior en el país pone a los estudiantes en un dilema difícil.

Fernando Antúñez, un estudiante de último año de UCLA, dice que tiene sentimiento encontrados respecto a los prestamos estudiantiles. Esta ayuda financiera le permitió costear sus estudios y gracias a esto pronto obtendrá un título en ciencias políticas, pero se ha visto obligado a hacer sacrificios para poder pagar sus deudas.



En 2015, el universitario graduado promedio debía 22 mil dólares. Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

"Yo siempre he estado viviendo con amigos, me dejan dormirme en el sofá o algo así", le dijo Antúñez a Univision Noticias. "Así he mantenido yo mis costos de universidad. Me causa más estrés saber que tengo que ganar más dinero porque estos billes (facturas) no van a parar de llegar".

Un problema multimillonario

A nivel nacional la deuda estudiantil pública y privada es de más de un millón de millones de dólares. En California, sin embargo, las deudas estudiantiles son relativamente más bajas que en otros estados.

En 2015, el universitario graduado promedio debía 22 mil dólares. Los graduados que deban 25 mil dólares o menos y que actualmente estén trabajando calificarían para el refinanciamiento.



La propuesta es parte de una serie de medidas que se han introducido en el pleno de California este año con el proposito de atacar el alto costo de la universidad.

"Tenemos que hablar de la responsabilidad de las instituciones que nos están dando este dinero", dijo Antúñez.

De ser aprobada, el fondo podría ayudar a refinanciar 16 mil prestamos.