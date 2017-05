Texas podría exigirle a los estudiantes aprobar un examen de ciudadanía para graduarse de high school

Los defensores del proyecto de ley se quejan de la falta de educación cívica de los jóvenes, pero sus detractores señalan que un examen quizá no arregle nada y solo cargue a los estudiantes de más exámenes, sin dejarles nada de valor.

Todo inmigrante que quiera convertirse en ciudadano estadounidense debe responder 10 de 100 preguntas sobre educación cívica, historia y gobierno de Estados Unidos.

Algunas de las interrogantes más comunes del examen, como, ¿Cuál es la ley principal en el país? o ¿Qué significa el estado de derecho? tienen respuestas básicas, pero muchos estudiantes a punto de graduarse de la secundaria no son capaces de responderlas, según los legisladores que impulsan el proyecto de ley HB1776 en el congreso estatal.

Este mes, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la medida que propone reemplazar el examen llamado ‘Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR)’ de historia por una versión del examen de ciudadanía.

Si la HB1776 es implementada, tendría un impacto positivo neto para Texas de $2 millones de dólares en el año académico 2018-19, ya que implicaría eliminar el examen de historia. Damian Dovarganes/AP

Según la organización Civics Education Initiative, o Iniciativa de Educación Cívica, en español, la principal promotora del cambio, 20 estados han implementado una iniciativa similar. El primero fue Arizona, a lo que la siguió Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Utah, Wisconsin, Louisiana, Tennessee, Carolina del Sur, entre otros.

“La Evaluación de Progreso Educativo (NAEP), muestra que muy pocos estudiantes son capaces de identificar a Abraham Lincoln. Nacionalmente la educación ha girado hacia la ciencia, tecnología, matemáticas e inglés”, explicó a Univision Noticias Lucian Spataro, director del Instituto Joe Foss, la organización sin ánimo de lucro que creó la Iniciativa de Educación Cívica. Este instituto fue fundado en 2001 por un político republicano que fue gobernador de Dakota del Sur y presidente de la Asociación Nacional del Rifle, conocida por sus posiciones conservadoras.



“Las otras disciplinas como cívica no estaban siendo enfatizadas ni tampoco sometidas a exámenes. Ahora vemos a jóvenes que no saben cómo ser ciudadanos responsables porque no lo aprenden”, agregó Spataro.





Debate abierto

Estados como Texas, Nevada, Pennsylvania, Oregon, Carolina del Norte, Hawaii, Washington y Mississippi también están considerando presentar proyectos de ley similares en sus congresos locales.

El representante estatal de Texas Trent Ashby, uno de los autores de la HB1776 insistió en que la iniciativa asegurará que los alumnos en escuelas públicas “reciban educación en los componentes más críticos de la historia de Estados Unidos y de cívica”.

Si el congreso estatal aprueba la medida, entraría en efecto el 1 de septiembre de 2017. Los alumnos podrían tomar el examen a partir del noveno grado desde el año escolar 2018 - 2019 en adelante.

Aún está por definirse si este examen es el camino adecuado para mejorar la educación de los jóvenes en Texas. Tom Hood/AP

Actualmente los inmigrantes que se someten al examen de ciudadanía deben responder correctamente seis de las 10 preguntas escogidas para poder naturalizarse. Bajo la HB1776 los estudiantes necesitarán obtener un 70% de las respuestas correctas para graduarse.

Asociaciones de padres que abogan por una mejor calidad educativa y que se oponen al énfasis en exámenes estandarizados —como el grupo Texans Advocating for Meaningful Student Assessment (TAMSA), o Texas Aboga por los Exámenes Significativos, en español— criticaron los fundamentos de la HB1776. Sin embargo, están de acuerdo en eliminar la prueba de historia como parte de la propuesta, según le dijo Theresa Treviño, directora de TAMSA, a medios de prensa locales cuando se debatió la propuesta en el comité de educación de la cámara.



Linda McNeil, directora del centro de educación en Rice University le dijo a Univision Noticias que el examen de ciudadanía no es un cambio significativo en el sistema.

“Necesitamos una educación cívica más robusta, especialmente en derechos humanos y civiles. Pero un examen basado en hechos aislados e iconos repetitivos no medirá nada más que tu capacidad para memorizar esos hechos. No será sustituto de una educación real que permita a los estudiantes ser participantes activos en una democracia”, dijo.

McNeil enfatizó que desde 1990 todo el énfasis educativo se centró en los exámenes y las escuelas dejaron de contratar profesores de historia y cívica.

“Mucho antes de que comencemos a hablar de pruebas estandarizadas tenemos que mirar si estamos invirtiendo lo suficiente en la educación cívica de nuestros hijos”, comentó.

Otro argumento que se presentó en el congreso estatal en contra de HB1776 se basó en que el examen de historia actual está alineado con los estándares educativos estatales (TEKS, por sus siglas en inglés), mientras el examen de ciudadanía no entra en ese marco.

¿Cuánto costaría implementar el examen?

De acuerdo al texto de la HB1776, el nuevo examen se tomará por internet y sería de opción múltiple. Los estudiantes podrían repetirlo cuantas veces sea necesario.

Según el Consejo Legislativo de Presupuesto de Texas (LBB) y el texto del proyecto de ley, si la HB1776 es implementada, tendría un impacto positivo neto para Texas de $2 millones de dólares en el año académico 2018-19, ya que implicaría eliminar el examen de historia.



Pero el LBB también proyectó que la prueba de cívica costaría $7.2 millones de dólares anuales al iniciarse el año académico 2020-21, considerando el número estimado de alumnos, además de alzas en costos de administración. LBB asumió que “los distritos escolares serán quienes pagarán por la prueba”, según el texto del proyecto de ley.



Desde 1990 todo el énfasis educativo se centró en los exámenes y las escuelas dejaron de contratar profesores de historia y cívica. Steven Senne/AP

Spataro enfatizó que actualmente el examen de ciudadanía no tiene ningún costo y que cualquier persona puede acceder al test a través de Internet. Pero depende de cada estado la forma en que la prueba es implementada.

Los siguientes pasos

Luego de su aprobación en la Cámara Baja de Texas, la propuesta pasó al senado estatal, donde todavía está siendo considerada por un comité. Tiene bajas pocas probabilidades de aprobarse antes que termine esta sesión del congreso, considerando las múltiples prioridades en la agenda política.

“Esperamos que esta propuesta sea aprobada pronto en Texas. Cada año que pasa se pierde el énfasis en la educación cívica”, dijo Spataro.

“Queremos que nuestros hijos estén informados y comprometidos para que tengan la capacidad de cambiar las cosas que les preocupan en Estados Unidos. Este es el mínimo básico”, agregó.



Pero según educadoras como McNeil una ley como esta es sólo un espejismo. "Desde 1994 el argumento de los políticos, empresarios y las compañías de exámenes es que costaría mucho invertir en elevar los sueldos de los profesores, mejorar los contenidos y reparar las escuelas. Entonces se han enfocado en este sistema de exámenes estandarizados como un primer paso, pero con el tiempo, en lugar de ser sólo el inicio, se transformó en la norma”, dijo.

¿Quién podría administrar este examen? La Agencia de Educación de Texas ha trabajado regularmente con la empresa Pearson para administrar sus exámenes estandarizados. En 2010 la compañía recibió $469 millones de dólares por un periodo de cinco años para desarrollar, administrar y calificar las pruebas STAAR desde kinder al 11 grado, según reportó el diario The Washington Post. Pero en 2015 la agencia anunció un contrato de cuatro años por $280 millones de dólares con Education Testing Services (ETS), quien podría ser otro candidato.

Aún está por definirse si este examen es el camino adecuado para mejorar la educación de los jóvenes en Texas.

“Ahora tenemos la idea de que si los niños saben cuántas enmiendas hay en la Constitución tienen educación cívica. Lo que eso hace es tener otro examen más y darles una excusa a los legisladores para decir que hicieron algo, aunque no sea lo que realmente se necesita”, concluyó McNeil.