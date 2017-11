Maestros latinos excepcionales: esta profesora que no habla español se comunica con sus alumnos hispanos con el arte

Sofía Arredondo enseña arte en la misma secundaria de donde se graduó años atrás, en Lincoln High School en San José, California. Hoy, una de sus colegas, Nancy Ureña Reid (cuya historia como maestra puedes leer aquí), la nominó como una maestra hispana excepcional.

“Sofía es muy sensible a las diferencias de sus estudiantes, a sus idiomas, lenguajes, y se acomoda mucho a sus necesidades”, le dijo Ureña Reid a Univision Noticias. “Sofía es una de las co-consejeras de la Sociedad Nacional de Honores de Arte (NHAS, en inglés). El trabajo de Sofía y el trabajo de sus estudiantes habla muchos idiomas. Ella le provee artes visuales a sus estudiantes y las artes visuales son muy importantes para acercar a muchas personas de culturas diferentes”.

Arredondo habló en entrevista con Univision Noticias sobre la satisfacción y los retos de ser una maestra hispana.



–¿Cuándo y por qué decidiste ser maestra?

Cuando comencé mis estudios superiores nunca me imaginé que iba a salir de ellos queriendo ser profesora.

Tuve la afortunada experiencia de hacer un año de intercambio en Inglaterra y tuve tiempo para reflexionar sobre qué quería hacer con mi interés en el arte visual. Volví a casa, después de un año de viajar y hacer arte, y me di cuenta que convertirme en profesora era la manera perfecta para mí de aportarle de vuelta a mi comunidad, donde nací y crecí, y además de seguir haciendo arte.

–¿Qué camino tomaste para convertirte en maestra? ¿Seguiste la ruta tradicional?

El camino que yo tomé para convertirme en maestra fue muy tradicional, en el sentido de que fui a la universidad por algunos años para entrenarme para esto.



Me gradué en 2004 de la Lincoln High School, en San Jose, California, y seguí mis estudios en UC Davis por un año. Luego me transferí a San Jose State University (SJSU), donde recibí mi bachelor’s en Arte en el estudio, Prepararse para enseñar, y como concentración externa, Historia del arte, en la Escuela de Arte y Diseño.



"Lo más satisfactorio de ser maestra es poder ser testigo del crecimiento de un estudiante", asegura Arredondo sobre su experiencia educativa. Phuong Kagan

Después de graduarme en la primavera, regresé ese mismo año al programa de credencial docente en la Escuela de Educación de Connie L. Lurie en SJSU. A finales de 2011, ya había terminado el programa de enseñanza y tenía mi Credencial de Asignatura Sencilla Secundaria preliminar para enseñar arte.

–En tu experiencia, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de trabajar en la educación?

Lo más satisfactorio de ser maestra es poder ser testigo del crecimiento de un estudiante que ocurre a través de un año en la clase y a través de los años y años que están los estudiantes aquí en Lincoln.

–¿Por qué crees que es importante tener maestros latinos, como tú, en las aulas?



Lxs maestrxs latinxs [de cualquier género] se necesitan desesperadamente en las aulas, ya que nuestros estudiantes necesitan más confirmación y ánimo de que los espacios de aprendizaje y de la educación superior también les pertenecen a ellos, y que también pueden ser exitosos en lo que se propongan.

Cuando los estudiantes tienen maestros que lucen y hablan como ellos, que vienen de una comunidad familiar, estos estudiantes pueden imaginarse mejor qué es posible en sus futuros fuera del high school.





–¿Qué has aprendido de ser profesora? ¿Qué has aprendido de tus estudiantes?

Sé que he crecido y aprendido muchísimo de los cientos de estudiantes que he conocido en los más de cinco años que llevo enseñando. La paciencia con mis estudiantes es una, definitivamente, cómo acomodarse a sus necesidades, y cómo comunicarme mejor con ellos y escucharlos. Ahora que pienso en cómo era hace cinco años, me costaba trabajo balancear mi trabajo con mis metas personales.

En este punto en mi carrera como profesora, puedo decir que, aunque definitivamente estoy trabajando más al volver a estudiar para conseguir mi maestría, al tener un negocio de arte, y al trabajar tiempo completo, también he aprendido a balancear mejor estos tres aspectos de mi vida. Creo que encontrar tu balance como profesora es muy importante para el cuidado personal del maestro y para la vitalidad de la carrera como docente.



