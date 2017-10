La mayoría de los estudiantes de Denver son de minorías pero la mayoría de los profesores son blancos. A pesar de los recientes esfuerzos, esto no ha cambiado.

A pesar de los esfuerzos por diversificar su fuerza laboral docente, las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) aún enfrentan un desequilibrio que atormenta a muchos distritos escolares en todo el país:

Aunque alrededor de 75% de sus 92,000 estudiantes son niños de color, la mayoría de estos hispanos, tan solo 28% de los maestros este año son de minorías.

Ese número se mantiene sin cambios desde el año pasado.

Aunque DPS intentó contratar más maestros de color (de minorías como la hispana, más que todo, como la negra y otras razas no blancas) a través de campañas de reclutamiento y otras estrategias, y aunque tuvo cierto éxito aumentando la diversidad en su reserva principal, sus esfuerzos están teniendo poca diferencia en las aulas.

El 70% de los 929 nuevos maestros contratados para este año escolar son blancos, lo cual es el mismo porcentaje que el año pasado y sólo ligeramente más diverso que la fuerza laboral docente general:



Nuevos profesores de Denver 2017-2018: basado en el número de profesores hasta el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



A escala nacional, aproximadamente el 80% de todos los maestros de escuelas públicas son blancos. Ese porcentaje es aún mayor en el segundo mayor distrito escolar de Colorado, colindante con las Escuelas Públicas del Condado Jefferson (JEFFCO Public Schools), donde alrededor de un tercio de los alumnos son niños de color, en su mayoría hispanos. Las estadísticas estatales muestran que en 2016-17, el 90% de los maestros de Jeffco eran blancos.

"Nos anima el hecho de que estamos por delante de la media nacional y de los distritos que nos rodean", escribió Katie Clymer, directora de adquisición de talentos del DPS, en un correo electrónico. Añadió que DPS entiende "la urgencia de nuestros estudiantes hoy, y tiene mucho interés en seguir avanzando".



Todos los profesores de Denver 2017-2018: basado en el número de profesores hasta el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



Algunas investigaciones demuestran que los estudiantes de minorías se benefician académica y socialmente cuando reciben clases de profesores que comparten los mismos antecedentes. Un estudio reciente reveló que los estudiantes negros de bajos ingresos que tienen al menos un maestro negro en la escuela primaria tienen más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria.

Aunque los estudiantes de color en Denver están logrando progresos académicos, las puntuaciones recientes de las pruebas estatales demostraron que los estudiantes blancos y los estudiantes que no son de bajos ingresos los siguen superando.

Las escuelas líderes del distrito son más variadas. Además, el 39% de los nuevos subdirectores y directores contratados para 2017-2018 fueron educadores de hispanos, negros y otras razas no blancas:



Nuevos directores y subdirectores de Denver 2017-2018: basado en el número de directores y subdirectores hasta el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



Los funcionarios del distrito le atribuyen la contratación de diversos directores a una estrategia de desarrollo local. Casi todos los directores contratados en los últimos dos años pertenecían ya a DPS, dijo Debbie Hearty, directora de recursos humanos del distrito. Es más fácil que los maestros de color se conviertan en líderes una vez que ya se encuentran en el distrito que encontrar profesores diversos, explicó.



Todos los directores y subdirectores de Denver 2017-2018: basado en el número de directores y subdirectores hasta el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



"Las personas que llegan a la enseñanza desde las rutas tradicionales no son tan diversas como necesitamos que sean", dijo Hearty. "…En los puestos de dirección, tenemos un público cautivo".

Informes recientes han demostrado que las inscripciones en los programas tradicionales de preparación docente de Colorado están disminuyendo, y las universidades estatales no están produciendo suficientes graduados de docencia – por no hablar de los graduados de color– para satisfacer la demanda. Muchos distritos, incluyendo DPS, recluta a personas de otros estados.

Con ese objetivo, los reclutadores de DPS visitaron el año pasado 17 colegios y universidades de todo el país que gradúan altas proporciones de maestros de color de alto rendimiento, dice Clymer. A veces trajeron consigo alumnos que ahora son docentes en DPS para hablar sobre sus experiencias.



Pero convencer a los graduados de que soliciten empleos en Denver no siempre es fácil, dice Clymer.

"Estamos luchando contra la percepción de que Denver es una ciudad donde los blancos van a esquiar", dijo ella.

Conectar a los nuevos docentes potenciales con los educadores de color que ya trabajan en DPS les da una imagen más realista, dijo Clymer. El distrito también está lanzando un nuevo grupo de recursos para educadores de color para ayudarlos a sentirse conectados una vez que sean contratados, dijo.



"Cuando hay empleados actuales de color que dicen, ‘este es un lugar donde puedo prosperar’, esa contratación no oficial es una excelente manera de incrementar la diversidad", dijo Hearty.



Un esfuerzo conjunto entre la ciudad de Denver, DPS y varias escuelas chárter también promete mucho, dijo Clymer. La campaña Make Your Mark (o Haz tu Marca, en español) comenzó en marzo de 2016 con el objetivo de atraer educadores de minorías diversas a la ciudad. Quince de los mejores candidatos a profesor de minorías visitaron Denver ese mes para una gira rápida llamada Mile High Showcase que incluyó visitas a las escuelas, una feria de empleos, un juego de baloncesto de los Nuggets y cena en un restaurante mexicano.

Este año, la campaña cambió de estrategia, dijo Clymer. Tras llegar a la conclusión de que muchos de los candidatos que asistieron a la exhibición ya les gustaba Denver y no necesitaban convencimiento, Clymer dijo que los organizadores evitaron ofrecer una gira para un selecto grupo de candidatos y decidieron lanzar campañas más amplias de reclutamiento en Pueblo, Chicago y Puerto Rico.



En respuesta a los candidatos que expresaron inquietudes sobre el aumento de los gastos de vivienda en Denver, los organizadores publicaron una lista de los programas de asistencia de vivienda locales en el sitio web de Make Your Mark. DPS compiló una guía más completa de viviendas, servicios de guardería y otros recursos. Las indagaciones de docentes y directores potenciales en el sitio web de Make Your Mark están aumentando rápidamente, dijo Clymer.

No obstante, dijo que el reclutamiento no puede lograr mucho más dado lo limitado del grupo de docentes hispanos y negros que se gradúan. En última instancia, dijo Clymer, "contratar gente no es la solución a este problema".

Es por eso que DPS también se enfoca en convencer a más jóvenes y paraprofesionales para que se conviertan en maestros, y trata de mantener a los maestros de color que ya tiene, dijeron las autoridades.

Este año es el segundo de un programa de DPS que les paga a los paraprofesionales para que obtengan una licenciatura y una licencia de enseñanza mientras mantienen sus empleos durante la mayor parte del tiempo que están en la escuela.

Más del 50% de los participantes son educadores de razas no blancas, dijo Hearty. Pero dijo que es demasiado pronto para evaluar la eficacia del programa multianual en cuanto a la diversificación de la fuerza docente de DPS.

Esto es mucho más evidente en los esfuerzos de desarrollo local de DPS que están dirigidos a los estudiantes de secundaria interesados en una carrera docente. El programa, llamado EdConnect, inicia en tres escuelas secundarias de DPS este año y les ofrecerá a los estudiantes las clases y la experiencia laboral relacionadas con la docencia.



Las cifras muestran que el distrito hace un mejor trabajo cuando se trata de mantener los educadores diversos una vez que son contratados. De hecho, la rotación de personal fue menor este año entre los educadores de color de DPS que entre los educadores blancos:



Retención docente en Denver. Porcentaje de profesores que regresaron para el curso 2017-2018: Basado en la cifra de profesores empleados por DPS el 1 de diciembre de 2016 que estaban aún en el distrito el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



Pero, aunque la tendencia es alentadora, los funcionarios dijeron que el distrito entiende que necesita avanzar más rápidamente.



Retención de directores y subdirectores en Denver. Porcentaje de profesores que regresaron para el curso 2017-2018: Basado en la cifra de directores y subdirectores por DPS el 1 de diciembre de 2016 que estaban aún en el distrito el 5 de septiembre de 2017. Escuelas Públicas de Denver/Chalkbeat



"Estamos muy emocionados de que los cambios que estamos haciendo están empezando a mostrar beneficios positivos", dijo Clymer. Ahora, agregó, debemos averiguar cómo aprovechar esos beneficios para generar más beneficios.

Chalkbeat es una página de noticias sin ánimo de lucro que cubre los cambios en las escuelas públicas.

Este contenido fue producido con el patrocinio de Pearson Education.