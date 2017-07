Estos son los cambios que hizo la Ciudad de Nueva York a la escuela de verano

Controla tu ansiedad



Muchos padres se preocupan sobre cómo pagar la universidad, manejar el rechazo y lidiar con la ansiedad de la separación, pero ten cuidado de no transmitirles el estrés a tus hijos, escribió Marilee Jones en una publicación en un blog para U.S. News. "Aunque tus preocupaciones son reales, es importante que no las compartas con tus hijos. Tus temores sólo amplifican los temores propios de ellos", dice Jones. Foto: iStock | Univision

