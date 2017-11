Economía de EEUU creó 261,000 puestos de trabajo en octubre y el desempleo cayó a 4.1%

La economía de EEUU agregó en octubre 261,000 nuevos puestos de trabajo y el desempleo cayó a 4.1%, la cifra más baja en 17 años. Los buenos números se dan a conocer pese al impacto de los huracanes Harvey, Irma y María, que azotaron Texas, Florida y Puerto Rico.

La tasa de desempleo entre la población hispana también retrocedió de 5.1% en septiembre a 4.8% en octubre.

El mercado de trabajo rebotó definitivamente en octubre tras un mes de septiembre marcado por el inpacto de los tres fenómenos naturales que mantuvieron a cientos de miles de trabajadores lejos de sus centros de empleo.

Sin embargo, los datos del Departamento de Trabajo no ofrecen cifras sobre el comportamiento de la economía en Puerto Rico, aún afectada por el paso de María, especialmente su infraestructura eléctrica.

Solo alrededor del 30% de los puertorriqueños tiene electricidad, lo que ha generado un éxodo de la población de la isla a territorio estadounidense, especialmente Florida.

Los análisis que se hacen tras el continuo descenso de la tasa de desempleo es si también los sueldos y salarios aumentarán. En los últimos meses la tasa anual de incremento del salario ha aumentado 2.5%, mása rápido que la inflación, pero por debajo de los niveles que la mayoría de los economistas esperan con una tasa tan baja de desocupación.



"Ciertamente la tendencia va por buen camino, pero todavía no es exitante, incluso inaceptable que el aumento de los salarios crezca a ese punto", dijo al diario The New York Times Dan North, economista jefe de Euler Hermes North America.