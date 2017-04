Trump se inventó su propia fórmula para calcular el desempleo. Y no es correcta

El presidente Donald Trump se sacó de la manga su propia fórmula para calcular el porcentaje de desempleo en Estados Unidos.

Durante un town hall con presidentes de varias compañías en la Casa Blanca, este martes 4 de abril, Trump insistió en que el número de personas sin trabajo en EEUU es de 100 millones y aseguró que la tasa de desempleo del Departamento de Trabajo ( 4.7% para febrero) no es real.

El presidente sigue confundiendo la cantidad de gente que busca empleo y no lo encuentra, con las personas que están fuera de la fuerza laboral, aunque no están buscando trabajar.

Trump también cuestionó la manera en que el Departamento de Trabajo calcula las cifras de desempleo, porque, según él, excluye a miles de personas que deberían considerarse desempleadas.

“Tenemos a 100 millones de personas si te fijas. Sabes, el número real no es 4.6%. Me dijeron que tenía el 4.6% el mes pasado. Lo estoy haciendo muy bien. Dije, sí, ¿Pero que pasa con esos 100 millones de personas? Mucha de esa gente salió a votar por mí. Los llamo hombres y mujeres olvidados. A un gran porcentaje de ellos les gustaría un trabajo y no lo tienen. Sabes, una de las estadísticas que para mí es ridícula. El 4.6% suena bien. Pero, cuando buscas un trabajo, no lo consigues y te das por vencido, te consideran estadísticamente con empleo. Pero yo no considero a esas personas desempleadas”, manifestó.



Los números que inventa Trump El presidente asegura que 100 millones de personas están desempleadas. Esa cifra está lejos de la realidad. Fuente: Departamento de Trabajo y Donald Trump

Imprecisiones

Analizemos bien lo que dijo Trump. Primero, es mentira que el Gobierno no considera “empleadas” a las personas que se rindieron y dejaron de buscar trabajo. A ese grupo se le designa en una categoría llamada 'Trabajadores desalentados' ( Discouraged workers), y se le incluye en el número total de gente que no participa en la fuerza laboral.

El Departamento de Trabajo no contempla este grupo en la tasa de desempleo, porque son personas que no buscaron trabajo en las cuatro semanas previas a cada encuesta de medición. Según la agencia gubernamental, los trabajadores desalentados no creen que hayan empleos disponibles para ellos, o creen que no califican para los puestos disponibles.

El número de personas en esta condición, contrario a lo que sugiere Trump, no es masivo y tampoco cambiaría mucho la cifra de desempleo si fuese incluidos. En febrero eran 522,000 personas.



Eso nos lleva al segundo punto. Los desempleados en Estados Unidos no son 100 millones, como dice el presidente, quien incluye en su cálculo a todo aquel que está “fuera de la fuerza laboral”, incluyendo a las personas jubiladas, padres que se quedan en la casa, discapacitados, estudiantes de secundaria mayores de 16 años y adultos que estudian a tiempo completo, entre otros.

La cifra de Trump tampoco es precisa. La cantidad de personas fuera de la fuerza laboral es menor: 94.7 millones en febrero de 2017, según el Departamento de Trabajo.

Lo cierto es que, para febrero de 2017, la cantidad oficial de personas desempleadas es de 7.5 millones.

Si a esta cifra se le suman todas las demás personas que por algún motivo están sin empleo, aunque quieren trabajar –entre ellas los trabajadores desalentados y la gente que labora medio tiempo pero quisiera una jornada completa– la cifra total no superaría los 12.8 millones de personas ( 9.8% de la fuerza laboral), un escenario muy lejano a los 100 millones que maneja Trump.

Veredicto

Las cifras y el criterio estadístico que utiliza el Departamento de Trabajo desmienten a Trump. El presidente no solo se equivoca sobre la cantidad de personas desempleadas, sino que, contradice sin sustento científico un método probado para calcular la tasa de desempleo. Podemos decir que sus afirmaciones sobre el desempleo son falsas.