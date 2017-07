Más de 44 estados rechazaron dar datos a la Comisión de Fraude Electoral, pero no por lo que insinúa Trump

La solicitud de la Comisión de Fraude Electoral de los datos personales de los votantes incluyendo nombres, fecha de nacimiento, dirección, historial de voto, los 4 últimos dígitos del número de seguridad social y hasta cualquier registro sobre condenas por delitos, despertó la resistencia de políticos, organizaciones y expertos. Más de 44 estados se negaron a otorgar esta información. Y el presidente cuestionó los motivos del rechazo en un tuit:



Numerous states are refusing to give information to the very distinguished VOTER FRAUD PANEL. What are they trying to hide?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017