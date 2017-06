Las metidas de pata del presidente Trump en twitter tras el atentado de Londres

Al presidente Donald Trump le bastaron dos publicaciones en Twitter sobre el ataque terrorista en Londres para contradecir a sus propios colaboradores y recordarle al mundo, una vez más, que su fuerte no es la precisión de los hechos.

Una revisión a algunos de los tweets que publicó en las últimas horas lo confirman.

El sábado por la noche, poco después del ataque en Londres, Trump escribió en Twitter: “Necesitamos ser inteligentes, vigilantes y duros. Necesitamos que las cortes nos devuelvan nuestros derechos. ¡Necesitamos el Veto Migratorio como una medidad extra de seguridad!

Esta madrugada, fue aún más explicito cuando escribió: “La gente, los abogados y las cortes pueden llamarlo como quieran, pero yo lo llamo como es y lo que necesitamos, un ¡VETO MIGRATORIO!”



People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN!